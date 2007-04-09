حذف کنکور فردا در صحن علنی مجلس بررسی می شود / محوریت سازمان سنجش در طرح مجلس لحاظ شده است

حمید سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح با تغییر در برخی از اعضای کمیته کنکور که به بررسی جزئیات حذف کنکور می پردازند، فردا به صحن علنی مجلس می رود.

وی ادامه داد: محوریت داشتن سازمان سنجش نیز از انتظارات وزارت علوم بود که با عضویت رئیس این سازمان در کمیته سیاستگذاری کنکور این موضوع تحقق یافت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در این کمیته که وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دانشگاه آزاد نیز عضویت دارند، امور مربوط به اجرای آزمون های استاندارد دبیرستان برای ورود به دانشگاه و نحوه برگزاری، چگونگی و میزان ضرایب امتحانی بررسی می شود.

به گزارش مهر، طرح حذف کنکور مبنی بر خذف کامل کنکور در 5 سال آینده و جایگزینی امتحان های نهایی دبیرستان برای ورود به دانشگاه چندی پیش از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. به موازات این طرح وزارت علوم نیز طرحی را با عنوان سنجش و پذیرش دانشجو عنوان کرده بود که بر اساس آن یک سنجش و 2 پذیرش مد نظر بود. در این طرح نیز وزارت علوم بر ادغام کنکورهای سراسری و آزاد و پذیرش جداگانه توسط دانشگاه های سراسری و آزاد تأکید داشت.

اکنون طرح کنکوری که توسط کمیسیون آموزش مطرح شده بود با در نظر گرفتن برخی نظرات وزارت علوم در مجلس شورای اسلامی مورد بحث است و فردا با حضور نمایندگان مجلس تکلیف کنکور مشخص می شود.