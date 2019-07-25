درخشش ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های ووشو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، مسابقات قهرمانی ووشو کشور سبک خونگ چوان در دو بخش ساندا و تالو به مدت دو روز در استان اصفهان برگزار شد.

برگزاری این مسابقات در اوزان مختلف و در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بود.

از استان چهارمحال و بختیاری در بخش ساندا احمد رحیمی ریگی، کیارش رشیدی فارسانی و صادق حیدری، احسان هاشمی و ابراهیم نادری موفق به کسب مدال طلا ومحمد علی رحیمی، محمد رحیمی ریگی، رهام قنبری بهمن، رحیمی ریگی و مرتضی رحیمی موفق به کسب مدال نقره شدند، همچنین محمدرضا شیروانی فیل آبادی، حامد شیروانی فیل آبادی، حامد جهانی، بنیامین حسینی و محمدرضا بویری نیز توانستند در این رقابت‌ها مدال برنز را بر گردن آویختند.

در بخش تالو نیز افشین قاسمیان، پارسا اسلامی، رضا ترابیان، امیر عباس کریمی ومحمدرضا احمدی موفق به کسب شش مدال طلا، امیر علی قاسمی، مهرشاد حدادی، محمدطاها کارگران، اریا قربانی، سهیل اسدی و امیر حسین هیبتی موفق به شش کسب مدال نقره و امیر حسین علیپور، پارسا اسلامی، امیر علی عسگری، امیر ارسلان تشنیزی، امیر حسین هیبتی و امیر عباس کریمی موفق به کسب شش مدال برنز شدند.