رفع موانع پروازی فرودگاه رامسر ۳۰۰ میلیارد اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر محمد باقر نوبخت عصر پنجشنبه در نشست با مسئولان شهرستان رامسر درباره طرح توسعه فرودگاه رامسر گفت: ردیف قانونی برای بهسازی فرودگاه رامسر وجود دارد و اقداماتی که روی باند جدید صورت گرفته نیازمند رفع موانع در ابتدا و انتهای باند است و به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: در راستای توسعه باند جدید فرودگاه رامسر نسبت به استملاک دو مجموعه فدک و ملاصدرا اقدام تا امکان برقراری پروازها مهیا شود.

نوبخت درباره اجرای طرح توسعه کنار گذر ساحلی تصریح کرد: تردد در کنار گذر ساحلی نیازمند داشتن مطالعات اقتصادی، فنی، مالی و زیست محیطی بوده که این مطالعات وجود دارد و سازمان برنامه و بودجه با بررسی مطالعات زیست محیطی نسبت به ضرورت اجرای طرح اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه پروازهای داخلی فرودگاه رامسر پس از رفع موانع پروازی باند جدید عملیاتی می‌شود خاطر نشان کرد: رفع موانع پروازی در باند جدید فرودگاه نیاز به اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی دارد.