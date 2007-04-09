استفاده از سیستمهای ماهواره ای برای ردیابی جانداران دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پروژه حرکات این جانداران به مدت دو ماه از غرب گریلند تعقیب می شود و در این بین نحوه شکار شدن آنها، میزان اکتشافات نفتی و تغییرات آب و هوایی تاثیر گذار بر نحوه زندگی شیرماهی ها نیز مورد توجه قرار می گیرد.

این پروژه توسط موسسه منابع طبیعی گریلند و مرکز قطبی دانمارک اجرا می شود.

در این فصل از سال شیرماهی های غرب گریلند روی توده های یخی به سستی حرکت می کنند و حمام آفتاب می گیرند. اما گرم شدن زمین این توده های یخی را به عقب می راند و شیرماهی ها مجبورند برای دستیابی به آب و هوای سردتر به نواحی شمالی مهاجرت کنند. اما مخفیگاه تابستانی این حیوانات همچنان ناشناخته مانده است.

بنا بر گزارش بی بی سی، دانشمندان به منظور کشف این مکان از تکنولوژی سیستم موقعیت یاب جهانی (جی پی اس) بهره می گیرند.

هر بار که شیرماهی ها از زیر آب بیرون می آیند، سیگنالی از بدن آنها به ماهواره ای پرتو افکنده و موقعیت آنها را نمایان می سازد.