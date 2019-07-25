جوانگرایی لازمه گام دوم انقلاب است/جوانان محور توسعه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا جوکار بعد از ظهر پنج شنبه در نشست خبری که به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس نماز جمعه برگزار شده بود، اظهار داشت: مقام معظم رهبری جوانان را میدان داران اصلی گام انقلاب یاد میکنند و تاکید بر استفاده از نیروهای جوان در حوزه مدیریتی کشور دارند پس باید جوانان را محور توسعه و تحول یاد کنیم و از ظرفیتهای آنها در حوزههای مختلف بهره مند شویم.
جوکار به تاریخ دیرین تشکیل اولین نماز جمعه اشاره کرد و افزود: زمانی که پیامبر اسلام (ص) به مدینه هجرت نمود اولین اقدام ایشان برپایی نماز در اولین روز جمعه بود و همه فعالیتهای اجتماعی آن بزرگوار بعد از احداث مسجد و برپایی نماز جمعه انجام میشد و تا به امروز نیز نماز جمعه توسط بزرگان تداوم داشته و به قوت خویش پیش میرود.
وی به اهمیت روز جمعه و برپایی نماز جمعه اشاره کرد و یادآور شد: روز جمعه خودش موضوعیت دارد و سید الایام است که در این روز بزرگ مسلمانان با صدای واحد و انسجام، همدلی، وحدت و اخوت در نماز جمعه حضور مییابند و ندای واحد ذکر میکنند و جنبه دیگر تریبون نماز جمعه، سیاسی است و به مسائل و مشکلات داخلی و خارجی کشور توجه دارد و بسیاری از توطئههای دشمنان با آگاهی بخشی از این تریبون خنثی میشود.
امام جمعه شهرقدس ادامه داد: در مراسم نماز جمعه از یک سو بیان مشکلات مردم و پیگیری آنها را شاهد هستیم و از سوی دیگر این اجتماع دشمن شکن وحدت بین امت مسلمانان را بیشتر میکند.
وی در پایان افزود: نمازجمعه به تقویت رابطه بین امت و امام میپردازد و امید بخشی، نشاط معنوی و اجتماعی، از ویژگیهای خوب در نماز جمعه است.
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