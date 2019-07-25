همایش نکوداشت «سید محمد عباسیه کهن» در صومعه سرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نکوداشت، زنده یاد سید محمد عباسیه کهن عصر پنج شنبه در شهرستان صومعه سرا برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مسئولان شهرستان، شاعران و جمعی از علاقمندان برگزار شد، مدیر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس گیلان گفت: زنده یاد عباسیه کهن، شاعری متعهد با التزام شیعی است که این التزام او را به سمت برقراری روابط اندیشمندانه مبتنی بر ایدئولوژی شیعی با اجتماع و مردم عصر خویش سوق داد.

اسماعیل محمدپور افزود: سید محمد عباسیه کهن، شعر آئینی را نه تنها به عنوان یک تکلیف و ادای دین به ایدئولوژی و مکتب خود بلکه نخست به عنوان یک رسالت اجتماعی، به اعتبار انسان بودن و تعهد به جامعه بشری می‌دانست.

رئیس انجمن ادبیات داستانی بسیج هنرمندان گیلان با اشاره به اینکه این شاعر همانگونه که برای امام حسین (ع) شعر می‌گفت به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس نیز توجه خاصی داشت، اظهار کرد: او همراه با کاروان شعر انقلاب، سال‌ها اشعار حماسی می‌سرود و از زخم‌های عمیق روزگار خود می‌گفت.

وی ادامه داد: عباسیه کهن، همانند دیگر شاعران عرصه پایداری، شعر دفاع مقدس را روایت مظلومیت مردمی می‌داند که در مقابل زورگویان و دلاورانه ایستاده‌اند.

محمدپور با اشاره به دو رویکرد سرخ و سبز در خوانش پسا ساختارگرایانه شعرهای کهن، گفت: تعهد سبز، تعهد به رویش و انتظار ظهور است، به گونه‌ای که انتظار یکی از موتیف های اصلی اشعار او است.

وی افزود: انتظار در باور عباسیه کهن مفهوم سبز رویش، امید به زندگی و تلاش برای ساختن و رسیدن است نه به معنای نشستن و رکود.

گفتنی است در این مراسم تعدادی از شاعران جوان و پیشکسوت استان به قرائت اشعار خود پرداختند.