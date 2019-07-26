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۴ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۲

رئیس اتاق بازرگانی مازندران:

حباب ارز و دلار باید شکسته شود

حباب ارز و دلار باید شکسته شود

چالوس - رئیس اتاق بازرگانی مازندران، نوسانات قیمت ارز و دلار را از مشکلات فراروی تولید بیان کرد و گفت: حباب ارز و دلار باید شکسته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر پیش ازظهر جمعه در نشست رفع موانع تولید با بیان اینکه اگر تولید منفعل است و آن تولیدی که دولت در پی آن است محقق نمی‌شود گفت: به عنوان اینکه نساجی سال قبل یک کامیون ۱۰ تنی نخ را به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کرد و اکنون قیمت آن به یک میلیارد تومان رسیده است.

مهاجر با اظهار اینکه باید حباب ارز شکسته شود و نباید دلار قیمت واحد داشته باشیم افزود: در حال حاضر تولیدکننده تمام دغدغه اش قیمت و نوسانات ارز و دلار است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران درباره توسعه صادرات با بیان اینکه باید مشکلات فراروی رفع شود گفت: قوانین و مقررات به گونه‌ای است که تولیدکننده نمی‌تواند فعالیت داشته باشد.

مهاجر با بیان اینکه ۷۰ درصد ارز توسط بخش دولتی بازگشت داده شده است خواستار رفع موانع فراروی تولید شد.

کد مطلب 4676526

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