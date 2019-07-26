حباب ارز و دلار باید شکسته شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر پیش ازظهر جمعه در نشست رفع موانع تولید با بیان اینکه اگر تولید منفعل است و آن تولیدی که دولت در پی آن است محقق نمی‌شود گفت: به عنوان اینکه نساجی سال قبل یک کامیون ۱۰ تنی نخ را به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کرد و اکنون قیمت آن به یک میلیارد تومان رسیده است.

مهاجر با اظهار اینکه باید حباب ارز شکسته شود و نباید دلار قیمت واحد داشته باشیم افزود: در حال حاضر تولیدکننده تمام دغدغه اش قیمت و نوسانات ارز و دلار است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران درباره توسعه صادرات با بیان اینکه باید مشکلات فراروی رفع شود گفت: قوانین و مقررات به گونه‌ای است که تولیدکننده نمی‌تواند فعالیت داشته باشد.

مهاجر با بیان اینکه ۷۰ درصد ارز توسط بخش دولتی بازگشت داده شده است خواستار رفع موانع فراروی تولید شد.