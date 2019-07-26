به گزارش خبرگزاری مهر، حجت نظری، پس از شرکت در پنجمین مرحله از انتخابات شورایاری‌ها در محله صادقیه در جمع خبرنگاران درباره فرآیند برگزاری انتخابات شورایاری‌ها اظهار کرد: خوشبختانه استقبال مردم از این انتخابات استقبال مطلوبی بوده و بر اساس گزارش‌های دریافتی و نیز مشاهداتی که در بازدید از چند شعبه داشتم استقبال مردم مناسب بوده است که پیش بینی می‌کنیم این استقبال تا قبل از اتمام رأی گیری بیشتر نیز بشود.

رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد درباره مشارکت شهروندان اظهار کرد: نکته قابل توجه در این انتخابات حضور پررنگ زنان و جوانان بود که این نشان می‌دهد این قشر حساسیت بیشتری به سرنوشت و آینده محله خود دارند.

نظری از شرکت کنندگان در انتخابات خواست که حتماً کد نامزدهای مورد نظر خود را ثبت کنند. چرا که هنگام حضور در شعب اخذ رأی با توجه به الکترونیکی بودن این انتخابات رأی گیری تنها با درج کد هر نامزد ممکن است. در پایان نیز قبل از تأیید نهایی لیست اسامی را چک کرده و سپس رأی خود را به صندوق بیندازند.

عضو شورای شهر تهران درباره اینکه آیا احتمال تمدید زمان رأی گیری وجود دارد یا خیر، گفت: برابر مقررات تا دو بار و تا ساعت ۲۰ امکان تمدید زمان شرکت در انتخابات وجود دارد که پیش بینی می‌کنیم این مهلت تمدید بشود.

وی در مورد نظارت بر انتخابات نیز گفت: علاوه بر ناظرانی که پای صندوق‌ها مستقر هستند بازرسان نیز نسبت به گشت زنی و حضور در شعب اقدام کرده و اگر چنانچه تخلفی ثبت شود حتماً با آن برخورد می‌شود. ضمن اینکه مردم می‌توانند گزارش تخلفات را به بازرسان و نمایندگان مستقر در شعب اخذ رأی ارائه کنند.

عضو شورای شهر در مورد اینکه نتایج انتخابات چه زمانی اعلام خواهد شد گفت: با توجه به الکترونیکی بودن انتخابات طبق برنامه ریزی‌های انجام شده تا حدود دو ساعت بعد از اتمام رأی گیری امکان اعلام نتایج اولیه وجود دارد اما نتایج قطعی پس از بررسی اعتراضات احتمالی تأیید و اعلام خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان دعوت کرد که با مشارکت در فرآیند تصمیم سازی و توسعه محلی خود به افراد مورد اعتماد و معتمدین محلی رأی دهند.