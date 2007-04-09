لیگ برتر باید تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام برسد / امکان تغییر دوباره زمان بازی فجرسپاسی - پرسپولیس وجود ندارد

مسئول روابط عمومی سازمان لیگ برتربا بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در وهله اول باید مسابقات لیگ را تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام برسانیم زیرا باید در این تاریخ نام قهرمان را به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات ما برای برنامه ریزی مسابقات فوتبال جام حذفی تراکم در برنامه مسابقات لیگ برتر است. علاوه بر اینکه 6 هفته مسابقه تا اتمام بازی ها باقی مانده است موانع دیگری نیز پیش روی ماست که مهمترین آنها برگزاری دیدارهای عقب افتاده تیم های چون استقلال اهواز و سپاهان است.

گریگوریان از اعلام تاریخ دقیق برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی خودداری کرد و افزود: باید به نحوی برنامه ریزی کنیم که با برنامه مسابقات لیگ برتر تداخل پیدا نکند. همین مسئله کار ما را تا اندازه ای مشکل کرده و نتوانسته ایم تاریخ مشخص را برای انجام این بازی ها پیدا کنیم. البته دست ما برای برنامه ریزی مسابقات جام حذفی باز است و می توانیم در زمان فراغت تیم ها زمان رویارویی شان در مرحله نیمه نهایی را اعلام کنیم.

وی درپاسخ به این سئوال که " اگرسفرهیات دولت به استان فارس به تعویق بیافتد احتمال تغییر دوباره زمان بازی فجرسپاسی - پرسپولیس وجود دارد ؟"، عنوان داشت: با توجه به اینکه یک بار زمان این بازی تغییر کرده و تیم ها خصوصا تیم مهمان متحمل خساراتی شده است امکان این نیست که با جابجایی دوباره تاریخ بازی برای تیم ها مشکل ساز شویم.