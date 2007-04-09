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۲۰ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۵۵

مسئول روابط عمومی سازمان لیگ برتر در گفتگو با مهر :

لیگ برتر باید تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام برسد / امکان تغییر دوباره زمان بازی فجرسپاسی - پرسپولیس وجود ندارد

لیگ برتر باید تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام برسد / امکان تغییر دوباره زمان بازی فجرسپاسی - پرسپولیس وجود ندارد

آلبرت گریگوریان گفت: آنچه برای ما بیش از مسابقات جام حذفی اهمیت دارد به پایان رساندن لیگ برتر تا پایان اردیبهشت ماه است.

مسئول روابط عمومی سازمان لیگ برتربا بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در وهله اول باید مسابقات لیگ را تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام برسانیم زیرا باید در این تاریخ نام قهرمان را به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات ما برای برنامه ریزی مسابقات فوتبال جام حذفی تراکم در برنامه مسابقات لیگ برتر است. علاوه بر اینکه 6 هفته مسابقه تا اتمام بازی ها باقی مانده است موانع دیگری نیز پیش روی ماست که مهمترین آنها برگزاری دیدارهای عقب افتاده تیم های چون استقلال اهواز و سپاهان است.

گریگوریان از اعلام تاریخ دقیق برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی خودداری کرد و افزود: باید به نحوی برنامه ریزی کنیم که با برنامه مسابقات لیگ برتر تداخل پیدا نکند. همین مسئله کار ما را تا اندازه ای مشکل کرده و نتوانسته ایم تاریخ مشخص را برای انجام این بازی ها پیدا کنیم. البته دست ما برای برنامه ریزی مسابقات جام حذفی باز است و می توانیم در زمان فراغت تیم ها زمان رویارویی شان در مرحله نیمه نهایی را اعلام کنیم.

وی درپاسخ به این سئوال که " اگرسفرهیات دولت به استان فارس به تعویق بیافتد احتمال تغییر دوباره زمان بازی فجرسپاسی - پرسپولیس وجود دارد ؟"، عنوان داشت: با توجه به اینکه یک بار زمان این بازی تغییر کرده و تیم ها خصوصا تیم مهمان متحمل خساراتی شده است امکان این نیست که با جابجایی دوباره تاریخ بازی برای تیم ها مشکل ساز شویم.

کد مطلب 467656

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