پرداخت 60 هزار فقره وام ازدواج شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل تعاونی اعتبار شهر افزود: پرداخت وام های ازدواج پیوندهای آسمانی که از سال 82 آغاز شده بود از جمله اقدامات مهم تعاونی اعتبار شهر در سال گذشته بود و ما موفق شدیم تا با پرداخت 60 هزار فقره وام ازدواج پرونده این وام ها را مختومه کنیم.

علیرضا آذری ، توسعه کمی و کیفی شعب تعاونی اعتبار شهر در سراسر تهران به منظور دسترسی آسان تر مشتریان و ارائه خدمات نوین بانکی را از اهداف این تعاونی در سال 85 دانست و گفت: در این راستا تعداد شعب تعاونی در سطح شهر را به 60 شعبه افزایش دادیم و همچنین 60 هزار کارت اعتباری بین مشتریان توزیع کردیم.

به گفته وی ، در سال گذشته تعاونی اعتبار شهر به دستور شهردار تهران 40 میلیارد تومان وام قرض الحسنه به کارکنان پرداخت کرد به طوری که 40 هزار نفر از کارکنان وام های یک میلیونی دریافت کردند واین یک اقدام بی سابقه در شهرداری تهران بود.

مدیرعامل تعاونی اعتبار شهر در ادامه خاطر نشان کرد: کمک به تسریع اجرای پروژه های عمرانی از طریق تامین منابع مالی از دیگر اقدامات مهم ما در سال 85 بود.

تعاونی اعتبار شهر در طول سال گذشته 70 میلیارد تومان به پروژه های عمرانی شهرداری تهران اختصاص داد.