شاعران آمریکایی به شهرهای توسعه نیافته سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، سنای آمریکا پس از دو بار رد لایحه " ملک الشعرا " بالاخره آن را با اکثریت آراء به تصویب رساند .

لایحه ملک الشعرا از شاعران سرشناس واشنگتن حمایت می کند تا به مناطق کم جمعیت و توسعه نیافته سفر کنند و از طریق شعر، سواد آنها را بالا ببرند.

انجمن شاعران واشنگتن کارشناسان شعر را به مدارس فقیرنشین و کم سواد می فرستد تا در آنجا کارگاه خوانش شعر برگزار کنند. این شاعران از ساکنان واشنگتن بوده و در دوره تعیین شده به مکان های معین خواهند رفت . این پیشنهاد حدود ده سال پیش به سنا ارائه شد که تا به حال با آن موافقت نکرده بودند .