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۲۰ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۲۷

با تصویب یک لایحه از سوی سنا؛

شاعران آمریکایی به شهرهای توسعه نیافته سفر می کنند

با تصویب لایحه موسوم به " ملک الشعرا " انجمن شاعران واشنگتن از این پس می تواند شاعران و ادیبان را به مناطق فقیرنشین و کم سواد بفرستد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، سنای آمریکا پس از دو بار رد لایحه " ملک الشعرا " بالاخره آن را با اکثریت آراء به تصویب رساند .

لایحه ملک الشعرا از شاعران سرشناس واشنگتن حمایت می کند تا به مناطق کم جمعیت و توسعه نیافته سفر کنند و از طریق شعر، سواد آنها را بالا ببرند.

انجمن شاعران واشنگتن کارشناسان شعر را به مدارس فقیرنشین و کم سواد می فرستد تا در آنجا کارگاه خوانش شعر برگزار کنند. این شاعران از ساکنان واشنگتن بوده و در دوره تعیین شده به مکان های معین خواهند رفت . این پیشنهاد حدود ده سال پیش به سنا ارائه شد که تا به حال با آن موافقت نکرده بودند .

کد مطلب 467678

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