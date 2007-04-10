شرایط سختی را پیش رو داریم / استقلال را در لیگ حفظ می کنیم

بای محمد دوجی سرمربی تیم والیبال استقلال گنبد با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: با یک تیم 7 نفره به ارومیه رفته و توانستیم بازی خوبی را برابر آذرپیام به نمایش بگذاریم. 50 درصد تیم را همراه ندارشتیم با این وجود از تیم خوب و پرمهره آذرپیام یک گیم گرفتیم . با این شرایط کار دیگری نمی توان انجام داد.

وی ادامه داد: مشکل مالی باشگاه باعث شده تا نتوانیم به وعده خود در قبال بازیکنان عمل کنیم . سعید معروف ، کاشف منصور و میکائیل تاجر را به همین دلیل در اختیار نداریم. آنها یک روز قبل از بازی با برق به تمرینات آمدند و بعد هم که روی دریافت مبلغ قرار داد خود پافشاری کردند کمیته فنی تصمیم گرفت آنها را از ترکیب تیم کنار بگذارد. به همین دلیل مجبور هستیم با همین شرایط تا پایان لیگ پیش برویم.

سرمربی استقلال گنبد گفت: این 3 نفر تیم را ترک کرده اند و گفته اند تا پول خود را دریافت نکنند تمرین نمی کنند.

دوجی درپایان گفت: با این شرایط مشکلات ما دو برابر می شود ولی چاره ای نداریم. ما باید برای حفظ والیبال منطقه و استان این تیم را حفظ کنیم. هرچند کار خاصی نمی توانیم انجام دهیم ولی بدون نگاه به نتیجه تا انتهای لیگ بیش خواهیم رفت.