به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سرمایهگذاری خارجی، محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی اقتصادی گفت: تاکنون دو هزار فرصت برای سرمایهگذاری در سطح استانهای کشور شناسایی شده است.
وی افزود: شناسایی این فرصتهای سرمایه گذاری با همکاری ستادهای تشویق و حمایت از سرمایهگذاری استانها صورت گرفته است.
وی گفت: مسئولان و دستاندرکاران باید ضمن شناسایی ظرفیتها و فرصتها برای سرمایهگذاری در استانها و رفع موانع موجود، به توسعه سرمایهگذاری در کشور کمک و از هدایت سرمایهگذاریها به سمت طرحهای فاقد توجیه اقتصادی خودداری کنند.
خزاعی افزود: از زمان تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۷۲ تا پایان سال 84 بالغ بر ۲۱/۳میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در سطح کشور جذب شده است.
وی ادامه داد: این درحالی است که از ابتدای سال 85 تاکنون ۱۰میلیارد دلارسرمایه گذاری خارجی در قالب ۷۰پروژه در سطح کشور جذب شده است.
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