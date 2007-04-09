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۲۰ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۰۷

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی:

10 میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری خارجی در سال 85 جذب شد

10 میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری خارجی در سال 85 جذب شد

محمد خزاعی گفت: از زمان تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال ‪ ۱۳۷۲‬ تا پایان سال 84 بالغ بر ‪ ۲۱/۳‬میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کشور جذب شد که این رقم در سال 85 به 10 میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی اقتصادی گفت: تاکنون دو هزار فرصت برای سرمایه‌گذاری در سطح استان‌های کشور شناسایی شده است.

وی افزود: شناسایی این فرصت‌های سرمایه ‌گذاری با همکاری ستادهای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری استان‌ها صورت گرفته است.

وی گفت: مسئولان و دست‌اندرکاران باید ضمن شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در استان‌ها و رفع موانع موجود، به توسعه سرمایه‌گذاری در کشور کمک و از هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی خودداری کنند.

خزاعی افزود: از زمان تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال ‪ ۱۳۷۲‬ تا پایان سال 84 بالغ بر‪ ۲۱/۳‬میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کشور جذب شده است.

وی ادامه داد: این درحالی است که از ابتدای سال 85 تاکنون ‪ ۱۰‬میلیارد دلارسرمایه ‌گذاری خارجی در قالب ‪ ۷۰‬پروژه در سطح کشور جذب شده است.

کد مطلب 467732

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