به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی اقتصادی گفت: تاکنون دو هزار فرصت برای سرمایه‌گذاری در سطح استان‌های کشور شناسایی شده است.

وی افزود: شناسایی این فرصت‌های سرمایه ‌گذاری با همکاری ستادهای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری استان‌ها صورت گرفته است.

وی گفت: مسئولان و دست‌اندرکاران باید ضمن شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در استان‌ها و رفع موانع موجود، به توسعه سرمایه‌گذاری در کشور کمک و از هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی خودداری کنند.

خزاعی افزود: از زمان تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال ‪ ۱۳۷۲‬ تا پایان سال 84 بالغ بر‪ ۲۱/۳‬میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کشور جذب شده است.

وی ادامه داد: این درحالی است که از ابتدای سال 85 تاکنون ‪ ۱۰‬میلیارد دلارسرمایه ‌گذاری خارجی در قالب ‪ ۷۰‬پروژه در سطح کشور جذب شده است.