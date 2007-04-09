شماره گذاری خودروهای فرسوده به شرط داشتن معاینه فنی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا غلامی امروز در نشست خبری برگزار شده در مرکز نظارت همگانی پلیس (197) پیرامون عملکرد یکساله پلیس راهور در بخش شماره گذاری خودروها افزود: طی سال 85 ، یک میلیون و 104 هزار و 554 پلاک نوشماره ، یک میلیون و 160 هزار و 235 مورد تعویض پلاک و 763 هزار و 810 مورد نقل و انتقال پلاک خودرو از سوی این مرکز انجام شده است.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: در مجموع طی سال گذشته، 3 میلیون و 28 هزار و 629 پلاک ملی در سراسر کشور توزیع شد که این میزان بیش از تعهد پلیس راهور براساس تبصره 17 سال 85 بوده است.

وی در رابطه با مشکلات مالکان موتورسیکلت ها مبنی بر دریافت کارت سوخت وعده داد: با هماهنگی به عمل آمده با کلانتری ها و پاسگاههای موجود در سطح شهر تهران و سایر استان ها قرار است دارندگان این وسایل نقلیه با همراه داشتن مدارک و موتورسیکلت خود به کلانتری ها و پاسگاه ها مراجعه و از همین طریق برای دریافت کارت سوخت اقدام کنند.

سرهنگ غلامی همچنین زمان پایان مهلت قانونی مالکان خودروهای مدل 81 دارای پلاک لیرزی و قدیمی را برای تعویض پلاک تا پایان فروردین ماه امسال خواند و تصریح کرد: تاکنون 85 درصد مالکان این خودروها برای تعویض پلاک مراجعه کردند ما بقی آنها نیز در صورت عدم مراجعه در مدت زمان تعیین شده، هر گونه تردد این وسایل نقلیه در سطح کشور غیرمجاز بوده و به میزان 13 هزار تومان جریمه خواهند شد.

وی با بیان اینکه 45 درصد شماره گذاری خودروها در کشور مربوط به تهران بزرگ و 55 درصد مربوط به 29 استان دیگر کشور است ، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه دریافت هر گونه خدمات خودرویی از پلیس راهور ناجا منوط به وجود پلاک ملی برای هر خودرو در کشور است بنابراین تا پایان سال جاری تلاش می کنیم تعویض 3 میلیون پلاک باقی مانده را تا پایان امسال به نتیجه مطلوب برسانیم.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در ادامه به همکاری پلیس راهور در روند اجرای تبصره 13 اشاره کرد و گفت: طی سال جاری با ایجاد 75 پارکینگ اسقاط خودرو فرسوده در 26 استان و نیز به کارگیری 250 افسر کارشناس عالی و کاربر سیستم این کار آغاز و تا کنون موفق به صدور گواهی اسقاط برای 120 هزار دستگاه خودرو فرسوده در کشور شدیم در حالی که این آمار در سال 84 ، حدود 15 هزار گواهی اسقاط خودرو فرسوده بوده است.

سرهنگ غلامی در رابطه با تخلفات پارکینگ های اسقاط و بازیافت قطعات خودروهای فرسوده اظهار کرد: طی سال جاری فعالیت 3 مورد از این پارکینگ ها در استان تهران با صلاحدید وزارت کشور متوقف شد.

وی پیرامون شماره گذاری خودروهای فرسوده در کشور خاطر نشان کرد: در صورتی که این خودروها دارای معاینه فنی باشند ، شماره گذاری می شوند.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در رابطه با افزایش هزینه شماره گذاری خودروها تصریح کرد: هنوز چیزی در این زمینه به ما ابلاغ نشده و تا زمان ابلاغ جدید هزینه شماره گذاری خودروها مطابق سال گذشته 25 هزار تومان خواهد بود.