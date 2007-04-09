خبر وخامت حال آیت الله سیستانی کذب محض است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دردفتر"آیت الله سیستانی" درقم درپاسخ به سوال خبرنگار "مهر" درباره صحت و سقم ادعای برخی رسانه ها مبنی بر کسالت آیت الله سیستانی، چنین خبرهایی را کذب محض خواند.



این منبع که خواست نامش فاش نشود، درپاسخ به سوالی دیگرمبنی براینکه چرا مرجع تقلید شیعیان عراق به صراحت درباره مسائل امنیتی و سیاسی عراق موضع مشخصی اتخاذ نمی کند، پاسخ داد : آیت الله سیستانی اززمانی که به عراق تشریف آوردند؛ درمسائل جزئی عراق هیچگاه اظهارنظر نکرده و نمی کنند و در این کارها دخالت نمی کنند، چراکه این موضوع در شان ایشان نیست.



یک منبع غیر معروف خبری که خود را خبرگزاری نباءعراق معرفی کرده، خبر مذکور را صبح امروز منتشر کرده است.