بوخوم به یک پیروزی خوب خارج از خانه دست پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بوخوم درحالی که میهمان لورکوزن بود با نتیجه 4 بر یک این تیم را درهم کوبید. برای بوخوم در این دیدار هاگوی (گل به خودی - 8)، یحیی (16) و گکاس (22 و 89) گلزنی کردند و تک گل میزبان را کیسلینگ در دقیقه 62 به ثمر رساند.

بر پایه این گزارش، در دیگر دیدار باقیمانده ، تیم وردربرمن مدعی کسب عنوان قهرمانی با نتیجه یک بر صفر مقابل نورنبرگ میهمان به برتری رسید. روزنبرگ گل پیروزی بخش برمن را در دقیقه 75 این دیدار به ثمر رساند.

جدول رده بندی بوندس لیگا تا پایان هفته بیست و هشتم :

1- شالکه صفر چهار - 56 امتیاز

2- وردربرمن - 54 امتیاز

3- اشتوتگارت - 52 امتیاز

4- بایرن مونیخ - 50 امتیاز

5- بایرلورکوزن - 50 امتیاز