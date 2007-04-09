آسیب دیدگی ام جدی نیست / می توانم مقابل برق بازی کنم

وحید طالب لو با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: در جریان تمرین روز گذشته توپ به صورتم برخورد کرد. شدت ضربه به حدی بود که نتوانستم به تمرین ادامه دهم و از زمین خارج شدم.

وی ادامه داد: حال عمومی ام رضایت بخش است ، البته دیروز سرگیجه و حالت تهوع داشتم که به مرور زمان این مشکل هم برطرف شد. در حال حاضر از ناحیه بینی احساس درد می کنم اما در این ناحیه شکستگی ندارم.

دروازه بان تیم فوتبال استقلال از آمادگی خود برای همراهی تیمش در بازی برابر برق شیراز خبر داد و گفت: مشکل مصدومیتم آنقدر جدی نیست که نتوانم با تیم تمرین کنم. امروز در تمرین حضور می یابم و این توانایی را دارم که در بازی برابر برق شیراز به میدان بروم.