شورای ائتلاف اصولگرایان استان کردستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تشکیل شورای ائتلاف اصولگرایان استان کردستان فعالیت این جریان سیاسی در استان به صورت رسمی آغاز شد و از این پس قرار است که در خصوص چگونگی حضور افراد وابسته به این جریان در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری شود.

از ابتدای سال جاری در هر دو جریان اصلاح طلب و اصولگرای کردستان، فعالیت‌های سیاسی به صورت چراغ خاموش در راستای بازسازی نیروها و برنامه ریزی برای حضور در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده است و در این راستا هر دو جریان به دنبال حضور مؤثر در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

نخستین جلسه شورای ائتلاف اصولگرایان استان کردستان شامگاه شنبه و با حضور مدیران و مسئولان بیش از ۲۵ تشکل متعلق به این جریان سیاسی در سنندج با دستور کار مشخص انتخاب رئیس و دبیر این جریان سیاسی برگزار شد.

در جریان برگزاری این نشست که تعدادی از چهره‌های شاخص اصولگرای استان کردستان نیز حضور داشتند، همچنین در خصوص تقویت و توسعه فعالیت‌های هر تشکل و همچنین حضور پرقدرت در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی صورت گرفت.

در پایان نیز انتخابات شورای ائتلاف اصولگرایان استان کردستان برگزار شد که در نهایت حجت الاسلام سید محمد سادات با کسب بیشترین رأی به عنوان رئیس شورای ائتلاف اصولگرایان استان کردستان انتخاب شد.

بعد از این نوبت به انتخاب دبیر رسید که در این بخش نیز دکتر محرم وزیری با کسب بیشترین رأی به عنوان دبیر شورای ائتلاف اصولگرایان استان کردستان انتخاب شد و قرار است که از این پس فعالیت‌ها و برنامه‌های متعلق به این جریان سیاسی به صورت منظم دنبال و پیگیری شود.

همچنین در این نشست بر حضور هر چه بهتر مدیران و مسئولان جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی اصولگرا در فعالیت‌ها و برنامه‌های مرتبط با این جریان تاکید شد و اعضا بر بازسازی نیروها به عنوان یک اولویت مهم تاکید کردند.

همچنین طی یکی دو ماه اخیر در سایر شهرستان‌های استان کردستان نیز فعالیت‌های با عنوان‌های مختلف و در قالب‌های اصولگرایی، اعتدال خواهی، اصلاح طلبی و دولتی نیز برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.

از سایر شهرستان‌های استان کردستان نیز خبر می‌رسد که جریان‌های مختلف سیاسی طی روزهای گذشته ضمن برگزاری نشست‌های مختلف، خود را آماده حضور و عرض اندام در عرصه‌های مختلف سیاسی می‌کنند.