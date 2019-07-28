گاز شهرستان های حوزه شمالی استان ایلام قطع می شود

عباس شمس اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ضرورت انجام پارهای تعمیرات بر روی خط اصلی انتقال گاز ایلام – کرمانشاه توسط شرکت انتقال گاز ایران (منطقه همدان)، احتمال قطع گاز در مصارف خانگی شهرستانهای ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران از ساعت ۷ صبح چهارشنبه نهم مرداد به مدت ۲۴ ساعت است.
وی عنوان کرد: به منظور حفظ فشار گاز در خطوط تغذیه و شبکه داخلی مصارف خانگی، گاز صنایع پرمصرف، شهرکهای صنعتی، پتروشیمی، کارخانه سیمان، ادارات، تعاونیها، مرغداریها و تمامی CNG های شهرستانهای مذکور از ساعت ۲۰ سه شنبه هشتم مرداد قطع میشود.
وی تصریح کرد: ادارات و ارگانها، صنایع، رستورانها، مرغداریها، بیمارستانها و نانواییها نسبت به تأمین سوخت دوم و جایگزین اقدام کنند.
شمس اللهی عنوان کرد: این قطعی شبکه گاز به مدت ۲۴ ساعت از ساعت ۷ صبح روز چهار شنبه نهم مرداد ماه تا ساعت ۷ صبح روز پنج شنبه دهممرداد ماه ادامه خواهد داشت.
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