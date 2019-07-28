فعالیت ۱۱۷۳ هیئت مذهبی در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، نادر شامی صبح یکشنبه در دیدار تشکل‌های مذهبی استان با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در محل تبلیغات اسلامی زنجان، افزود: هیئت‌های مذهبی از تشکل‌های قدیمی غیر دولتی و مردم نهاد هستند.

وی با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی کارکرد مذهبی، فرهنگی و اجتماعی دارند، اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی کارکرد اقتصادی نیز دارند و در سیل اخیر که در کشور رخ داد هیئت‌های مذهبی با کمک خیرخواهانه مردم استان کمک‌های نقدی و غیر نقدی زیادی به سیل زدگان داشتند.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان گفت: هیئت‌های مذهبی به نوبه خود یک فرصت و پتانسیل بسیار خوب هستند و باید از این ظرفیت استفاده شود.

شامی تاکید کرد: متاسفانه کار کرد هیئت‌های اجتماعی نسبت به گذشته کمرنگ شده و کارکرد گذشته را ندارد.

وی با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی مردمی هستند، گفت: باید از این پتانسیل به خوبی استفاده شود و زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی باید در کشور زبانزد باشد.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان از وجود هزار و ۱۷۳ هیئت مذهبی در استان زنجان خبر داد و افزود: این تعداد هیئت مذهبی پرونده دارند و تنها اطلاعات ۶۹۱ هیئت مذهبی در سامانه طوبی ثبت شده است.

شامی تصریح کرد: باید فعالیت هیئت‌های مذهبی قرآن محور، روحانی محور و منبر محور باشد.

در ادامه این جلسه مسئول تشکل گفتمان‌های دینی در زنجان گفت: گفتمان‌های دینی در مدارس در مناسبت‌ها و ایام تبلیغی به صورت خیلی خوب و مداوم برگزار می‌شود.

فعالیت ۱۲۷ استاد گفتمان دینی در زنجان

حجت الاسلام حسن سلطانی از فعالیت ۱۲۷ استاد گفتمان دینی در زنجان خبر داد و ابراز کرد: این تعداد استاد در چهار محور دینی و فرهنگی، اقتصاد مقاومتی، فضای مجازی و ارتقای سواد رسانه‌ای و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.

وی با انتقاد از همکاری نکردن آموزش و پرورش در زمینه برگزاری گفتمان دینی در مدارس، گفت: متاسفانه آموزش و پرورش همکاری لازم در این زمینه را ندارد و باید نفوذ در مدارس بیشتر باشد.

مسئول تشکل گفتمان‌های دینی در زنجان بر لزوم برگزاری گفتمان‌های دینی در دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: در دانشگاه علمی کاربردی زنجان ۱۰ گفتمان برگزار شده است.

در ادامه رئیس جمعیت بانوان فرهیخته استان زنجان گفت: در این جمعیت بانوان فرهیخته حوزه فرهنگی و دینی حضور دارند و این بانوان در حوزه فرهنگی و دینی برنامه‌هایی را عنوان و اجرایی می‌شود.

سمیه یوسفلی افزود: جمعیت بانوان فرهیخته از چند کمیته تشکیل شده و این جمعیت در بحث اربعین و تولید محتوا بسیار فعال است.

وی تصریح کرد: این جمعیت تولید کتابچه شبهه شناسی اربعین و اعزام ۶ مبلغه خانم به موکب اربعین را در سال گذشته در کارنامه خود دارد.

بانوان فرهیخته دینی و فرهنگی نسبت به مسائل جامعه آگاه هستند

یوسفلی گفت: بانوان فرهیخته دینی و فرهنگی نسبت به مسائل جامعه آگاه هستند و می‌توانند با تأثیرگذاری بیشتر برای رفع مشکلات اجتماعی فعالیت داشته باشند و باید از ظرفیت بانوان استفاده شود.

وی یادآور شد: ایجاد هماهنگی حضور بانوان در عرصه‌های فرهنگی و دینی، رصد و شناسایی اولویت‌های فرهنگی و دینی، بررسی نیازها و آسیب‌های شهرستان‌ها، توسعه توانمندی فرهنگی بانوان، حمایت از تولیدات فکری بانوان فرهیخته و شناسایی بانوان فرهیخته از اهداف مهم این جمعیت است و باید حضور بانوان در عرصه های مختلف تقویت شود.