نقدینگی سرگردان در جامعه زیاد است / برای جذب نقدینگی باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی افزود : با توجه به آمار بانک مرکزی و رشد نقدینگی در کشور ،‌ نقدینگی سرگردان در جامعه زیاد است و یکی از مهم ترین محل‌های جذب این سرمایه ها "بورس" است.

وی تصریح کرد : با توجه به این که در سال 86 بر اساس بودجه مصوب مجلس و در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید سه هزار میلیارد تومان سهام عرضه شود ،‌ نقدینگی لازم باید به سمت بازار سرمایه هدایت شود.

صالح آبادی تاکید کرد : از آن جا که بیشتر شرکت هایی که در این چارچوب وارد بورس می شوند شرکت های خوب و سود ده دولتی هستند ، فضا برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه مناسب است و سازمان بورس و اوراق بهادار و حتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران باید به سهم خود در کاهش ریسک سرمایه گذاری تلاش کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در بیان راهکارهای کاهش ریسک در بازار سرمایه گفت : افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده و ‌اجرای صحیح الزامات واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی بخشی از ریسک را کاهش می دهد .

وی خاطرنشان کرد : اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و عنایت دولت و مجلس شورای اسلامی برای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی ،‌ فضا را برای استقرار نظام مناسب در بازار سرمایه پیش می برد.

صالح آبادی توسعه صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه را به عنوان راه کارهای موثر در کاهش ریسک توصیف کرد که در اولویت برنامه های امسال سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد و افزود : نظارت دقیق تر و منسجم تر و کاراتر بر شرکت های پذیرفته شده در بورس و ملزم کردن آنان به ارائه صحیح و مناسب اطلاعات برای سرمایه گذاران و مقابله جدی با شرکت هایی که اطلاعات غلط و گمراه کننده به بازار اعلام می کنند نیز در هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه نقش اساسی دارد.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، وی تنوع بخشی به شرکت های بورسی و حضور همه صنایع در بورس با هدف متنوع شدن پورتفوی (سبد) و ایجاد امکان انتخاب های مختلف برای سرمایه گذاران را از دیگر راه‌های کاهش ریسک عنوان کرد و یاداور شد : در کنار این مسئله باید ابزارهای مالی جدید مانند صکوک (به عنوان ابزار بدهی ) را نیز در بازار فراهم کرد تا هر کس با هر انگیزه و سلیقه ای بتواند ابزار مالی مناسب برای سرمایه گذاری را انتخاب کند و در واقع همان طور که بازار برای ریسک پذیران برنامه دارد برای ریسک گریزان و جذب آن ها به بازار نیز برنامه داشته باشیم .

صالح آبادی تاکید کرد : در کنار همه راهکارها ،‌ باید مقررات راجع به دستکاری بازار و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی به طور دقیق اجرا و برای سرمایه گذاران اطمینان خاطر ایجاد شود همان طور که در سال گذشته این مورد به طرز مطلوبی اجرا و با متخلفان به شدت برخورد شد