فرهنگ و هنر دنیا در یک نگاه

به گزارش خبرنگار مهر، سینماروهای آمریکای شمالی در هفته عید پاک، کمدی های سبک را به "گرایندهاوس"، ادای احترام دوگانه کوئنتین تارانتینو و رابرت رودریگز به فیلم های بنجل پر از خون و خونریزی، ترجیح دادند.





کوئنتین تارانتینو در صحنه‌ای از فیلم "گرایندهاوس"

اسوشیتدپرس گزارش داد "تیغه های افتخار" با نقش آفرینی ویل فرل 23 میلیون دلار فروخت تا در دومین هفته نمایش هم کمدی انیمیشنی "ملاقات با رابینسن ها" را که این هفته 17 میلیون دلار فروش داشت، پشت سر بگذارد. با این حساب "تیغه های افتخار" مجموع فروش خود را به 4/68 میلیون دلار رساند. "ملاقات با رابینسن" هم تاکنون 2/52 میلیون دلار فروخته است.کمدی خانوادگی "هنوز کارمان تمام نشده؟" با بازی آیس کیوب که دنباله ای بر فیلم "هنوز نرسیده ایم؟" است، در هفته نخست نمایش با 15 میلیون دلار فروش رده سوم را به خود اختصاص داد و فیلم سه ساعت و نیمی "گرایندهاوس" نیز تنها 6/11 میلیون دلار فروخت و جایگاهی بهتر از چهارم نصیبش نشد.فروش فیلم تارانتینو و رودریگز بسیار کمتر از انتظار بود. کارشناسان فروش پیش بینی می کردند نام خالقان "بیل را بکش" و "سین سیتی" می تواند برای کشاندن انبوه تماشاگران به سالن های سینما کافی باشد. فیلم های "درو"، "300"، گرازهای وحشی"، "تیرانداز"، "لاک پشت های نینجا جهش یافته نوجوان" و "سگ ایستگاه آتش نشانی" دیگر فیلم های پرفروش این هفته بودند.به گزارش رویترز، ایسا ـ پکا سالونن، رهبر ارکستر معروف زاده فنلاند که ارکستر فیلارمونیک لس آنجلس را به یکی از ارکسترهای پیشتاز در آمریکا تبدیل کرد، در پایان فصل 09ـ 2008 این ارکستر را ترک خواهد کرد. رویترز به نقل از لس آنجلس تایمز نوشت گوستاوو دودامل، یک رهبر ارکستر 26 ساله ونزوئلایی جایگزین سالونن 48 ساله می شود.سولانن در گفتگو با مارک اسود، منتقد موسیقی تایمز گفت می خواهد کار خود را بیشتر بر آهنگسازی متمرکز کند، هر چند همچنان رهبر ارکستر باقی می ماند. سالونن از 1992 رهبر ارکستر فیلارمونیک لس آنجلس بوده است. به نوشته تایمز از زمان تاسیس این ارکستر در 1919 فرد دیگری این همه مدت رهبری ارکستر را بر عهده نداشته است.به گزارش اسکرین دیلی، میزان فروش فیلم ها در بریتانیا در سه ماه اول سال میلادی در مقایسه با سال گذشته 10 درصد افزایش نشان می دهد که امسال بریتانیا می تواند پرفروشترین سال را پشت سر بگذارد. فروش 166 فیلم در 12 هفته اول سال 2007 در سینماهای بریتانیا، رقمی حدود 4/379 میلیون دلار بود. این در حالی است که در موعد مشابه در سال گذشته فیلم ها در مجموع 1/346 میلیون دلار فروش داشتند.فروش موفق فیلم ها در کریسمس، افتتاحیه های بسیار خوب و موفقیت فیلم های بریتانیایی از عواملی هستند که در فروش کلی فیلم ها در سه ماه اول سال تاثیر گذاشته اند. سال 2007 با ادامه نمایش "کازینو رویال" آغاز شد که فروش آن در ماه ژانویه از 100 میلیون دلار گذشت. در همین حال ماجرای خانوادگی "شب در موزه" در سه هفته 30 میلیون دلار فروش داشت و انیمیشن "خوش قدم" هم که نمایش آن از هشت دسامبر 2006 آغاز شده بود، در ماه ژانویه فروش خود را به 30 میلیون دلار رساند.تعدادی از فیلم ها از جمله "راکی بالبوا"، "در جستجوی خوشبختی"، "موسیقی و ترانه"، "تار شارلوت" و "300" در هفته نخست نمایش بسیار موفق عمل کردند و فیلم بریتانیایی "پاسبان عصبی" هم در مجموع 5/40 میلیون دلار فروش داشت. هفته پیش نیز "تعطیلات مستر بین" در هفته اول اکران در 512 سالن 6/12 میلیون دلار فروخت.اسکرین دیلی در خبری دیگر آورده ماجرای جدید مستر بین در هفت روز اول نمایش بیش از 50 میلیون دلار در سطح بین المللی فروش داشته است. "تعطیلات مستر بین" این هفته در 23 کشور دیگر اکران می شود و از هفته های بعد در سوئیس، هنگ کنگ، برزیل، ایتالیا و مکزیک هم به نمایش درمی آید.از سوی دیگر فروش بین المللی "300" به حدود 128 میلیون دلار رسید و "الماس خونین" با بازی لئوناردو دی کاپریو هم 4/104 میلیون دلار فروش داشته است. "مردگان" و "خوش قدم" نیز در سطح بین المللی به ترتیب 8/156 و 4/181 میلیون دلار فروخته اند.