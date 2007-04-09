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۲۰ فروردین ۱۳۸۶، ۱۵:۲۱

"مجموعه دروغ‌ها"ی دی‌کاپریو فیلم می‌شود

"مجموعه دروغ‌ها"ی دی‌کاپریو فیلم می‌شود

لئوناردو دی‌کاپریو برای بازی در اقتباسی از رمان "مجموعه دروغ‌ها" نوشته دیوید ایگناتیوس با استودیو برادران وارنر وارد مذاکره شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه را ریدلی اسکات کارگردانی می کند و فیلمنامه را ویلیام موناهان می نویسد. این دومین همکاری دی کاپریو و موناهان پس از فیلم برنده اسکار "مردگان" است.

فیلمبرداری "مسیر انقلابی"، جدیدترین فیلم دی کاپریو از ماه آوریل آغاز می شود که در آن دوباره در کنار کیت وینسلت، همبازی خود در "تایتانیک"، قرار می گیرد. دی کاپریو پس از این فیلم که سام مندس آن را می سازد، در پائیز آمادگی حضور در "مجموعه دروغ ها" را دارد. اسکات در حال حاضر برای انتخاب لوکیشن ها به مراکش سفر کرده است. این فیلم در واشینگتن، اروپا، آفریقا و خاورمیانه فیلمبرداری می شود.

دی کاپریو نقش یک خبرنگار سابق را بازی می کند که اکنون در عضویت سازمان سیا است. او به امان فرستاده می شود تا با همکاری سازمان اطلاعات اردن یکی از رهبران القاعده را که می گویند قصد حمله به آمریکا را دارد، دستگیر کند. این پروژه که خبر تولید آن سال گذشته اعلام شد، ابتدا "نفوذ" نام داشت. ایگناتیوس، نویسنده رمان و ستون نویس واشینگتن پست است. "مجموعه دروغ ها" سومین همکاری اسکات و موناهان پس از "امپراتوری آسمان" و "تریپولی" است که البته فیلم دوم هیچ وقت ساخته نشد.
کد مطلب 467802

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