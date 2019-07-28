۶۵درصد جویندگان کار شاهرود فاقد مهارت هستند/ارتباط اشتغال و مهارت

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین امیر حسینی صبح یکشنبه در دومین جلسه تخصصی اشتغال شاهرود به میزبانی سالن جلسات فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه طی چهارماهه نخست امسال ۷۲۳ نفر در کاریابی‌های این شهر ثبت‌نام کردند، ابراز داشت: از این تعداد ۴۶۴ نفر معادل ۶۴ درصد مرد و ۲۵۹ نفر معادل ۳۶ درصد زن را شامل می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه از تعداد افراد ثبت نامی ۴۷۲ نفر معادل ۶۵ درصد فاقد مهارت و ۲۵۱ نفر معادل ۳۵ درصد دارای مهارت هستند، افزود: از تعداد ثبت نامی ۴۱۰ نفر معادل ۵۷ درصد دیپلم و زیر دیپلم و ۳۱۳ نفر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در بردارد.

افزایش ۳ درصدی جویندگان کار با مدرک دانشگاهی

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شاهرود بابیان اینکه ۴۰ درصد متقاضیان کار در این شهرستان دارای مدرک دانشگاهی هستند، ابراز داشت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد سه درصد را نشان می‌دهد.

امیر حسینی بابیان اینکه ۱۲۶ نفر از به کار گمارده شدگان دارای مدرک دیپلم و ۱۲۵ نفر فوق‌دیپلم و بالاتر هستند، تصریح کرد: طی چهارماهه نخست امسال ۲۵۱ نفر مشغول به کار شدند که از این تعداد ۱۶۶ نفر معادل ۳۴ درصد مرد و ۸۵ نفر را زن تشکیل می‌دهد.

وی بابیان اینکه از تعداد به کار گماردگان ۱۲۶ نفر فاقد مهارت هستند، افزود: ۳۵ درصد افراد به کار گمارده شده دارای مهارت هستند که این آمار نشان می‌دهد برای افراد دارای مهارت فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم است.

تحقق ۱۴ درصدی اشتغال دستگاه‌های اجرایی

رئیس اداره کار تعاون کار و رفاه اجتماعی شاهرود بابیان اینکه سهمیه شهرستان در طرح کارورزی ۴۴۰ نفر است، ابراز داشت: طی چهارماهه نخست امسال ۱۰ نفر انعقاد قرارداد کردند که ۲.۵ درصد تحقق را در بردارد.

امیر حسینی در ادامه تصریح کرد: طی چهارماهه امسال ۱۷۴و احد تولیدی و صنعتی برای پذیرش کارورز در سامانه ثبت‌نام کردند و همچنین یک هزار و ۴۰۶ نفر برای کارورزی ثبت‌نام شدند.

وی ضمن بیان اینکه تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی در کل استان سمنان ۱۰ هزار و ۶۰۳ اشتغال است، اضافه کرد: از این تعداد برش شهرستانی دو هزار و ۱۸۰ اشتغال است که طی این مدت ۳۱۳ اشتغال ایجاد و ۱۴ درصد آن محقق شده است.

پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی برای ۴۱۸ طرح

رئیس اداره کار تعاون کار و رفاه اجتماعی شاهرود بابیان اینکه طی چهارماهه امسال در سطح شهرستان برای تسهیلات اشتغال پایدار روستایی ۶۲۶ میلیارد و ۴۵۶ میلیون ریال برای ۳۵۶ طرح پرداخت‌شده است، ابراز داشت: این تسهیلات برای ۷۴۰ نفر اشتغال‌زایی به همراه داشته است.

امیر حسینی افزود: برای ۴۱۸ طرح اشتغال خانگی نیز در سطح شهرستان شاهرود تسهیلاتی معادل ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پرداخت و برای ۴۳۴ نفر اشتغال ایجادشده است.