انجام ۴ عملیات هیدروگرافی با هدف ارتقا ایمنی بنادر در چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، سیدحسن ابراهیمی در تشریح اقدامات صورت گرفته توسط ادارهکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در راستای ارتقا ایمنی بنادر چابهار اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون چهار عملیات هیدروگرافی به منظور ارتقا ایمنی آبراهها و بنادر چابهار اجرا شده است.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: در سالهای گذشته به منظور تأمین ایمنی آبراههای تحت نظر این ادارهکل اقدامهای مؤثری انجام شده است؛ از سال ۹۷ نیز با هدف تعیین عمق آبراههای بنادر «شهید کلانتری» و «شهید بهشتی» چهار عملیات هیدروگرافی انجام شد و بروز رسانی اعماق صورت گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به هیدروگرافیهای انجام شده از جمله مولتی بیم سه بعدی در سال ۹۷، مدلسازی و تفکیک نقشهها، دید بسیار جامعی نسبت به بستر حوضچهها و کانال دسترسی بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری، موقعیت مغروقهها و عوارض ریزسطحی موجود در بستر حاصل شده است.
به گفته معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان بکارگیری و توسعه هیدروگرافی در بخشهای مختلف فعالیتهای دریایی و دریانوردی به لحاظ تضمین پایداری منابع و استفاده از همه ظرفیتهای آبی کشور اجتنابناپذیر بوده و پایداری در عرصه دریا نیازمند این مهم است.
ابراهیمی تصریح کرد: هیدروگرافی شاخهای از علوم کاربردی است که درباره اندازهگیری و توصیف عوارض فیزیکی دریاها و منابع آبی دیگر و مناطق ساحلی مجاور آنها و پدیدههای مرتبط با دریا نظیر جزر و مد، جریانهای آبی، حفاظت از محیط زیست و… بحث میکند.
وی ادامه داد: مهمترین و کاربردیترین دستاورد عملیات هیدروگرافی در جهت حفظ ایمنی تردد شناورها در مناطق دریایی، تهیه نقشههای دریایی، اکتشاف معادن و منابع موجود در زیر آب، زمین شناسی بستر دریاها و مطالعه جنس رسوبات است.
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