به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هم اکنون نزدیک به ۴۴ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاههای حرارتی مربوط به بخش خصوصی و ۲۱.۵ هزار مگاوات از ظرفیت این واحدها مربوط به بخش دولتی است.
در حال حاضر ۶ هزار مگاوات نیروگاه توسط بخش دولتی و ۱۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه توسط بخش خصوصی در حال احداث است که براساس برنامهریزی صورت گرفته سهم ۳۳ درصدی بخش دولتی در مالکیت نیروگاههای حرارتی با احتساب ۱۱ هزار و ۱۴۶ مگاوات نیروگاه حرارتی آماده واگذاری به ۱۶ درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که بیش از ۹۲ درصد تولید برق کشور بر عهده نیروگاههای حرارتی است که مجموع تولید این واحدها در سال گذشته به حدود ۲۸۷ میلیارد کیلووات ساعت رسیده بود.
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