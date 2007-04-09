احمدی نژاد همه را غافلگیر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عرب زبان امروزبا عناوین و خطوط خبری مختلف به موضوع جشن هسته ای ایران پرداختند.

روزنامه عکاظ چاپ عربستان در تیترخبری نوشت : غافلگیری هسته ای احمدی نژاد ؛ و پیشرفت جدید هسته ای ایران.

روزنامه الحیات چاپ لندن نیزاعلام کرد: ساعاتی پیش از سفر"محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران به نظنز برای اعلام خبرخوشحال کننده درباره برنامه هسته ای این کشور، مقامهای ایرانی از حالت آماده باش نیروهای ایرانی به منظورمقابله با هرگونه حمله آمریکا و اسرائیل به مراکزهسته ای این کشورخبر دادند.

پایگاه اینترنتی محیط نیزنوشت : سفر "احمدی نژاد" به مرکز هسته ای نطنز به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای انجام شد و پیش بینی می شود امروز پیشرفت در روند برنامه هسته ایران را اعلام کند.

این پایگاه خبری درادامه نوشت : این درحالی است که روزگذشته دولت ایران با انتقاد از سیاست های دوگانه غرب درقبال برنامه هسته ای این کشور، تاکید کرد: تهران هرگز از غنی سازی اورانیوم با اهداف مسالمت آمیز عقب نشینی نمی کند.

رادیو سوا نیز با درج این مطلب که ایرانی ها امروز، روز ملی انرژی هسته ای را جشن می گیرند ، گزارش داد: انتظارمی رود که "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران به همین مناسبت، امروز از پیشرفت برنامه هسته ای ایران طی دیدارش از یک مرکز غنی سازی اورانیوم خبر دهد.

بخش عربی خبرگزاری فرانسه نیز می نویسد: "محمود احمدی نژاد" امروز خبر خوشحال کننده ای را درباره برنامه هسته ای، در روز ملی انرژی هسته ای اعلام خواهد کرد که چالش جدیدی را با جامعه بین المللی به ثبت می رساند.

این خبرگزاری درادامه گزارش داد: زنگ مدارس ایران ساعت 9 صبح به مناسبت این جشن نواخته شد و وسایل نقلیه عمومی نیزامروز به طور رایگان، مسافران را جابه جا می کنند.

شبکه های تلویزیونی العربیه ، الحره نیز در زیرنویس های خبری خود به برگزاری جشن هسته ای اشاره و اعلام کردند : احمدی نژاد امروز خبر خوشحال کننده هسته ای می دهد.