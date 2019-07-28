مترو نیاز به افزایش اعتبارات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه شورا در جمع خبرنگاران با اشاره به ارائه گزارش حسابرسی سال ۹۳ در صحن گفت: گزارش های حسابرسی بر اساس قانون شهرداری ها باید در صحن بند به بند قرائت شود و گزارش حسابرسی سال ۹۳ که بیش از ۲۰۰ بند دارد و نسبت به سایر گزارشات حسابرسی در سال های گذشته بندهای بیشتری دارد نیز باید به طور کامل در صحن قرائت می شد که این کار انجام شد.

وی ادامه داد: این گزارش و موضوعاتی که در آن مطرح می شود، نظر حسابرس است که پس از ارائه به شهرداری برای پاسخ به ابهامات بازگشت داده می شود. نظر کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه بسیار قابل توجه است و پس از پیگیری های مجدد و ارائه پاسخ شهرداری، اگر ابهامی وجود داشت می توان بندهای تخلف را به سازمان رسیدگی به تخلفات شهرداری داد یا از طریق قوه قضائیه تخلفات قطعی تر را پیگیری کرد که این پروسه ممکن است چند ماهی طول بکشد اما نباید این گزارش را قطعی فرض کنیم و ایجاد شبهه شود، بلکه این درک حسابرس از گزارشاتی است که به او ارائه شده است.

رئیس شورای شهر تهران افزود: این گزارشات محرمانه نیست و قرائت آن در صحن مشکلی ندارد، مگر آنکه مهر محرمانه بر روی آن زده شود.

هاشمی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص نتایج انتخابات شورایاری ها گفت: این نتایج قطعی نیست و تنها به دلیل آنکه رأی گیری به صورت الکترونیکی برگزار شد، نتایج اولیه آن به سرعت مشخص شد، در غیر این صورت مدت زمان بیشتری برای شمارش آراء نیاز بود اما این لیست هنوز قطعی نیست و باید به شکایات رسیدگی شود که تعداد شکایات نیز بالا نیست.

وی در خصوص اینکه چه زمانی اعتبارنامه شورایاری ها صادر می شود، گفت: پس از بررسی اعتراضات و رسیدگی به صلاحیت نامزدها، نتایج قطعی اعلام و اعتبارنامه ها صادر خواهد شد. البته مانند مجلس شورای اسلامی می توان به اعتبارنامه ها اعتراض داشت.

هاشمی در خصوص شکایت سازمان بازرسی از انتخابات شورایاری ها گفت: بله، این موضوع در دیوان از سوی سازمان بازرسی دنبال می شود و باید منتظر رأی دیوان بود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص افزایش ترافیک در محدوده کاهش آلودگی هوا به استناد گفته های رئیس پلیس راهور تهران گفت: افزایش ترافیک با توجه به ورود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودروی تازه به شهر تهران طبیعی است.

هاشمی ادامه داد: کاهش ترافیک در هفته های ابتدایی طرح ترافیک جدید نیز با توجه به عدم آگاهی شهروندان طبیعی بود و پس از آگاهی مردم از جزئیات طرح، روش های پیچاندن طرح و ... دوباره ترافیک به این محدوده باز می گردد، بنابراین از پلیس، معاونت ترافیک و دوربین های نظارتی انتظار است برای کاهش آلودگی هوا به وظایف نظارتی خود به درستی عمل کنند.

وی تأکید کرد: طرح جدید مصوبه شورا نیست، بلکه مصوبه شورای ترافیک تهران است و تنها شورا عوارض آن را وضع می کند. البته هر کدام از اعضا نسبت به این طرح دیدگاه خود را دارند.

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: از نگاه من، در توسعه حمل و نقل عمومی می توان موانع تردد خودرو را افزایش داد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص بازدیدی که اخیرا از متروی تهران داشته، گفت: از فعالیت همکارانم در مترو تشکر می کنم اما باید برای فعالیت بیشتر در مترو اعتبارات بیشتری نیز تزریق شود. مترو در کشور بومی شده و مشاوران و پیمانکاران برای سرعت بخشیدن به کار مترو نیاز به اعتبار دارند. مشکل مترو مدیریت برای تأمین اعتبارات مترو است.

هاشمی تأکید کرد:۱۰ هزار نیرو در مترو و شرکت بهره برداری نیاز به پول کافی دارند تا کار کنند، بنابراین از دولت، شهردار و معاونت حمل نقل درخواست دارم برای نقد کردن اعتبارات تلاش بیشتری کنند. در این زمینه از مجتمع های ایستگاهی باید بیشتر استفاده کرد. همچنین تاکنون یک فاینانس برای مترو در دولت کنونی نقد نشده است.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در زمانی که خود مدیریت مترو را برعهده داشت، ۲ هزار میلیارد تومان برای مترو از محل مجتمع های ایستگاهی تأمین شده، گفت: این رقم در حال حاضر معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان است که باید از طریق مجتمع های ایستگاهی، اعتبارات در این دوره نیز فراهم شود.