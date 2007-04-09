اعضای 27 نفره کمیته اصلاح و بازنگری طرح جامع تربیت بدنی و ورزش کشور منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیته اصلاح و بازنگری طرح جامع تربیت بدنی و ورزش کشور 27 نفر شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مسوولان ، کارشناسان و استادان دانشگاهی ورزش هستند.

دکتر عماد افروغ رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ، امیررضا خادم عضو کمیسیون فرهنگی و رییس فراکسیون ورزش مجلس ، دکتررضا قراخانلو رییس کمیته ملی المپیک ، کیومرث هاشمی معاون سازمان و رییس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای ، محمد هادی حسام معاون سازمان و رییس مرکز توسعه ورزش همگانی ، میرمهدی نجفی معاون هماهنگی و امور استان ها ، اسماعیل همدانلو معاون توسعه مدیریت ومنابع ، عبدالرضا ساور معاون فرهنگی ، حقوقی و امور مجلس ، سید باقر پیش نمازی ، مهدی طالب پور ، محمد علی صبور ، علیرضا صفارزاده ، محمد جوادی پور ، امیررضا واعظ آشتیانی ، مصطفی آجرلو ، حجت اله خطیب ، محمد آخوندی ، رباب شهریان ، فریده نیسیان ، ماندانا رسولی ، عبدالحمید احمدی ، محمود گودرزی ، جواد گل پرور ، جمشید تقی زاده ، جواد شهلایی ، فضل اله باقرزاده و محمد حسن انصاری فرد اعضای 27 نفره کمیته اصلاح و بازنگری طرح جامع تربیت بدنی و ورزش کشور را تشکیل می دهند.

این گزارش حاکیست درحکم مهندس محمد علی آبادی برای اعضای این کمیته آمده است: نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در امور تربیت بدنی و ورزش ، به موجب این ابلاغ به عنوان عضو کمیته اصلاح و بازنگری طرح جامع تربیت بدنی وورزش کشور منصوب می شوید . امید است با اتکال به خداوند متعال در این امر موفق و موید باشید.