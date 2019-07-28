سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جادههای استان زنجان اشاره کرد و افزود: ترافیک نیمه سنگین در محورهای زنجان به بیجار، زنجان به دندی و آزادراههای زنجان به تبریز و زنجان به قزوین حاکم است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه ترافیک نیمه سنگین در برخی از جادههای زنجان حاکم است تردد به آرامی انجام میگیرد.
رئیس پلیس راه استان زنجان از استقرار ۷۵ اکیپ گشت پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان زنجان خبر داد و گفت: از ابتدای تیرماه تا پنجم مهرماه سال جاری این اکیپها در جادهها مستقر هستند.
مظفری ابراز کرد: کسانی که قصد سفر دارند با سامانه ۱۸۱۶ در هر ساعت از شبانه روز تماس حاصل کنند و از وضعیت راهها باخبر شوند.
وی افزود: متاسفانه طی چهار ماه امسال علت بیشتر تصادفات در جادههای استان زنجان خستگی و خواب آلودگی بوده است که در این میان به شهروندان توصیه میشود به هنگام خستگی چند ساعتی توقف کرده و استراحت کنند.
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