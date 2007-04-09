زمان احداث پروژه های عمرانی شهر تهران به نصف خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اظهار کرد: هرچه احداث پروژه های عمرانی شهر تهران به دلیل کمبود اعتبارات به تاخیر بیفتد شهر و شهروندان متحمل خسارات مادی زیاد و جبران ناپذیری خواهند شد.

مهندس مسعود نصرآزادانی افزود: در صورت تامین اعتبارات لازم می توان با 2 تا 3 شیفته کردن عملیات اجرایی احداث پروژه ها زمان ساخت و بهره برداری پروژه ها را به حداقل زمان ممکن رساند.

وی تاکید: شریانهای بزرگراهی اصلی و فرعی شهر تهران که بر اساس طرح جامع طراحی شده اند جوابگوی نیازهای پایتخت نیست اما این مشکل باید با راه حل های نرم افزاری برطرف شود یعنی به جای افزایش پروژه های عمرانی و به دنبال آن گسترش شهر باید حمل و نقل عمومی توسعه یابد و فرهنگ ترافیکی بین شهروندان نهادینه شود.