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۲۰ فروردین ۱۳۸۶، ۱۴:۵۸

محمد باقر ذوالقدر:

جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی از مهم‌ترین برنامه‌های امنیتی امسال است

جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی از مهم‌ترین برنامه‌های امنیتی امسال است

جانشین و معاون امنیتی وزارت کشور با تاکید بر اینکه درسال های اخیر رقم بسیار بالایی اسلحه جنگی از کشورهای عراق و ترکیه وارد جمهوری اسلامی ایران شده است، یکی از مهم ترین برنامه های امنیتی سال 86 وزارت کشور را جمع آوری این سلاح ها خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمد باقرذوالقدر، امنیت مرزها و ساماندهی اتباع خارجی را نیز از دیگر برنامه های مهم وزارت کشور دانست.

وی گفت: متاسفانه بیش از دو میلیون تبعه افغان در کشور ما حضور دارند که نیمی از آنها به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و مشکلات بسیاری را بوجود آورده اند.

جانشین و معاون امنیتی وزارت کشور گفت: از اردیبهشت ماه امسال اخراج اتباع خارجی که غیرقانونی وارد کشور شده اند و همچنین ساماندهی اتباع خارجی که بصورت قانونی در کشور حضور دارند، با جدیت اغاز می شود.

کد مطلب 467848

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