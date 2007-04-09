به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمد باقرذوالقدر، امنیت مرزها و ساماندهی اتباع خارجی را نیز از دیگر برنامه های مهم وزارت کشور دانست.

وی گفت: متاسفانه بیش از دو میلیون تبعه افغان در کشور ما حضور دارند که نیمی از آنها به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و مشکلات بسیاری را بوجود آورده اند.

جانشین و معاون امنیتی وزارت کشور گفت: از اردیبهشت ماه امسال اخراج اتباع خارجی که غیرقانونی وارد کشور شده اند و همچنین ساماندهی اتباع خارجی که بصورت قانونی در کشور حضور دارند، با جدیت اغاز می شود.