کلانشهر کرج فاقد بخش تخصصی مسمومیت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، دکتر کبری جودکی در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته سلامت ، اظهار داشت: کرج با وسعت و جمعیتی بیش از چند استان فاقد بخش تخصصی مسمومیت در بیمارستانها است و بیمارانی که دچار مسمومیت می شوند باید به بیمارستانهای پایتخت مراجعه کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کرج افزود: برخی از تخصص های ویژه و مورد لزوم در بیمارستان های دولتی و خصوصی کرج وجود ندارد که این امر علت عمده اعزام بیماران کرجی به تهران است.

جودکی خاطر نشان کرد: کرج با توجه به استانداردهای جهانی به ازای هر یک هزار نفر یک تخت دارد اما همه تخت ها فعال نیستند و این امر سبب کمبود امکانات بهداشتی و پزشکی در کلانشهر کرج شده است.

وی ادامه داد: تا چند ماه گذشته حتی یک تخت ویژه نوزادان در کرج وجود نداشت اما با راه اندازی تنها پنج تخت ویژه نوزادان در بیمارستان کمالی بخش اعظمی از نیاز شهروندان کرج و حتی غرب استان تهران تامین می شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کرج یادآور شد: با راه اندازی حداقل 5 تخت دیگر ویژه نوزادان کرج علاوه بر دستیابی به میزان استاندارد می تواند پاسخگوی نیاز تمام منطقه غرب استان تهران باشد.

وی در این نشست از نبود حتی یک تخت مختص به بیماران روانی در کرج خبر داد و افزود: هم اکنون کلیه بیماران حاد روانی که نیاز به بستری دارند به بیمارستان روانپزشکی ایران اعزام می شوند که بعد مسافت سبب بروز مشکلاتی برای خانواده های آنان شده است.