کرج صاحب اولین بیمارستان سوانح سوختگی می شود

دکتر کبری جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مجوز احداث بیمارستان سوانح سوختگی صادر شده است و امید می رود با طی سایر مراحل اداری و دریافت مجوز مکان و تجهیزات این بیمارستان بزودی در کرج راه اندازی می شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کرج افزود: در حال حاضر تنها در بیمارستان شهید مدنی بخش سوختگی فعال است اما تعداد تخت های موجود با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه کافی نیست.

جودکی خاطر نشان کرد: به تازگی چهار تخت ویژه سوختگی این بیمارستان تجهیز شده است تا راه اندازی بیمارستان سوانح ، تخت های موجود با تجهیزات ویژه و مدرن فعالیت می کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کرج همچنین از مراحل دریافت مجوز برای احداث بیمارستان روانی در شهرستان کرج خبر داد.