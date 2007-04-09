اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد این اقدام به پاس گرامیداشت یاد و خاطره راوی فتح دفاع مقدس همزمان با چهاردهمین سالگرد عروج خونین این هنرمند فرزانه انجام شده است. شهید آوینی متولد سال 1326 در شهرری بود و بیستم فروردین 1372 هنگام فیلمبرداری از مناطق جنگی به شهادت رسید.

- نشست تخصصی سینما و تلویزیون با حضور مرتضی شایسته، رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع فیلم ایران، روز سه شنبه 21 فروردین ماه ساعت 16 در موسسه آموزش عالی سوره برگزار می شود. در این نشست علاوه بر استادان و مدرسان دانشکده های سینما و تئاتر، مجید میرفخرایی طراح صحنه، غلامرضا موسوی تهیه کننده سینما و دکتر عباس بابویهی نیز حضور خواهند داشت.

- اولین جشنواره عکس و فیلم کویر به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با همکاری انجمن سینمای جوانان یزد برگزار خواهد شد. این جشنواره با هدف معرفی ویژگی های کویر و آشنایی با آن در ایام فاطمیه برگزار می شود.علاقمندان می توانند آثار خود را با موضوع آزاد تا 15 اردیبهشت ماه به دبیرخانه این جشنواره ارائه نمایند.

- دوره جدید فعالیت "باشگاه فیلم کوتاه" انجمن سینماگر آینده در سال جاری روزهای چهارشنبه هر هفته ساعت 30/17 در سالن بتهوون خانه هنرمندان برگزار می شود. اولین برنامه هفتگی این باشگاه نمایش فیلم "باد در گندمزار می پیچد" ساخته اسماعیل یوسفی و "تیرک چوبی" به کارگردانی اشکان احمدی است که روز 22 فروردین به نمایش درمی آیند. در انتهای نمایش فیلم، جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارگردانان فیلم برگزار می شود.