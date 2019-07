به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالی‌زاده عصر یکشنبه در نشست خبری آغاز برنامه ریشه‌کنی هپاتیت C در رفسنجان اظهار داشت: طرح رفسنجان عاری از هپاتیت c حذف یا ریشه‌کنی بیماری هپاتیت C کار بسیار مهمی است که از امروز شروع شده و رفسنجان اولین شهری که در کشور شهر بدون هپاتیت باشد معرفی می‌شود.

وی بیان کرد: بیماری هپاتیت کبد را درگیر می‌کند و عامل اصلی آن ویروس است. این بیماری انواع مختلفی دارد.

وی افزود: هپاتیت‌هایی که موجب عوارض خطرناک می‌شود دو نوع هپاتیت B و C است که می‌تواند منجر به سیروز و نارسایی و یا سرطان کبدی شود.

جمالی زاده ادامه داد: برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از این بیماری لازم است پیشگیری، کنترل و درمان کنیم و جامعه را از این ویروس عاری کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان توضیح داد: برنامه واکسیناسون هپاتیت B از ۲۵ سال قبل بود که نوزادان علیه این بیماری واکسینه می‌شدند و از آن سال شاهد کاهش شدید بیماری هپاتیت B هستیم.

جمالی زاده تصریح کرد: متولدین قبل از سال ۶۸ واکسینه نشدند و ممکن است افرادی باشند که درگیر این بیماری باشند ممکن است درصدی از افراد آلوده به این ویروس باشند اما علائمی نداشته باشند بنابراین در خصوص هپاتیت B تنها راه کنترل و درمان است عمدتاً از طریق خون آلوده یا سوزن آلوده و انتقال از طریق جنسی هم وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه هپاتیت B عمدتاً با رفتار افراد ارتباط دارد، یادآور شد: افرادی که در معرض خطر هستند مانند کادر درمانی ابتدا علیه هپاتیت واکسنیه می‌شوند همچنین زنان باردار از نظر هپاتیت B کنترل می‌شوند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان عنوان داشت: متأسفانه روز به روز شاهد بروز افراد به این بیماری هستیم و عمدتاً افراد پرخطر و دارای رفتارهای پرخطر مانند معتادان تزریقی و کسانی که رفتارهای جنسی مشکوک دارند، افرادی که معتاد و بی خانمان هستند در معرض این خطر هستند.

جمالی‌زاده در ادامه به برنامه حذف هپاتیت C از رفسنجان اشاره و بیان کرد: از یک ماه قبل با حضور معاون وزیر یک بررسی و امکان‌سنجی انجام شد جلسه‌ای با حضور مسئولان سیاسی شهرستان، تعدادی از خیران و مسئولان مس برگزار و به این نتیجه رسیدیم که رفسنجان این امکان و ظرفیت را دارد که این طرح اجرایی شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ادامه داد: خیران در خصوص تقبل هزینه‌های درمانی این بیماران اعلام آمادگی کردند و قرار شد طرح به مناسبت روز جهانی هپاتیت که امروز است آغاز شود.

وی گفت: اولین تجربه را در رفسنجان انجام دهیم و در طول سه سال کار انجام شود تا به شهر عاری از هپاتیت دست پیدا کنیم.

جمالی زاده با بیان این مطلب که این طرح در قالب چند فاز انجام خواهد شد، ابراز داشت: ابتدا افراد در معرض خطر، افراد دارای سابقه تزریق و معتادان تزریقی در این طرح قرار می‌گیرند و در فازهای بعدی خانواده این افراد و سپس افرادی که خودشان داوطلبانه مراجعه می‌کنند کار انجام می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان ادامه داد: ابتدا تست‌های آزمایشگاهی انجام می‌شود و توسط پزشک درمان آغاز و هزینه درمان عمدتاً توسط خیران تأمین خواهد شد. پیش بینی شده در طول سه سال ۳۰ میلیارد ریال هزینه اجرای این طرح باشد.

جمالی‌زاده تأکید کرد: درمان باید به صورت کامل صورت گیرد و ۱۲ هفته طول درمان است و ممکن است تا شش ماه طول بکشد داروی این بیماری تولید داخل است و نگرانی در خصوص مشکل تأمین دارو نداریم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: همه کسانی که برای تست می‌آیند و بررسی می‌شوند پرسشنامه تکمیل می‌کنند اگر احیاناً غیبت از درمان داشتند بتوانیم به آنها دسترسی داشته باشیم، البته با متخصصان مربوطه ارتباط داریم اگر بیماری دچار مشکلات خاصی داشته باشد به متخصص ارجاع و درمان‌های خاص را می‌گیرد.

جمالی زاده افزود: از امروز همزمان مرکز مشاوره هپاتیت راه‌اندازی می‌شود که در مرکز جامع سلامت شماره یک خیابان امام واقع شده و پزشک و مشاور و کارشناس بیماری‌ها پاسخگوی مراجعان هستند و شماره تلفن مرکز مشاوره ۳۴۲۸۵۱۵۲ برای این منظور در نظر گرفته شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: سال ۲۰۱۶ اولین بار سند جامع کنترل هپاتیت توسط سازمان جهانی بهداشت نوشته شد مهمترین قسمت این سند این بود تا سال ۲۰۳۰ همه کشورها تلاش کنند هپاتییت ث را ریشه‌کن کنند و یک تعهد بین‌المللی است.

جمالی‌زاده اضافه کرد: اقدامات برای بیماران هپاتیت C از اول تا درمان رایگان است و داروی داخلی که مصرف می‌شود نزدیک به ۱۰۰ درصد پاسخ به درمان دارد و عوارض آن تقریباً صفر است.