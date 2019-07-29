۳۲۷میلیون دلار محصولات تولیدی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد

اسماعیل حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، حدود ۵۶۰ هزار تن کالاها و محصولات غیرنفتی تولیدی در استان مرکزی به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: صادرات محصولات تولیدی استان مرکزی طی مدت مذکور امسال از نظر ارزش ریالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته یازده درصد افزایش داشته است.

حسینی بیان کرد: محصولات صادراتی استان مرکزی در سال جاری تاکنون به بیش از ۶۰ کشور جهان صادر شده و بیشترین کالاهای صادر شده استان شامل شمش، پلی اتیلن سنگین، شیشه و… بوده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی با اشاره به واردات استان مرکزی از کشورهای دیگر طی سال جاری نیز خاطرنشان ساخت: همچنین طی مدت ذکر شده بیش از ۱۶۰ میلیون دلار کالا به وزن بیش از ۶۴ هزار تن از کشورهای جهان به استان مرکزی وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ریالی با افزایش ۵۰ درصدی روبرو است.

وی تصریح کرد: همچنین در این مدت گمرکات استان مرکزی بیش از ۳۷۰ میلیارد ریال درآمد ملی و استانی و بیش از ۴۸۳ میلیارد ریال درآمد از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی اضافه کرد: طی بازه زمانی ذکر شده ۱۶۴ پرونده قاچاق انواع کالا در گمرکات استان مرکزی تشکیل شده که حجم ریالی این پرونده‌ها مجموعاً ۱۸۲ میلیارد ریال است و هم از لحاظ تعداد پرونده‌های تشکیل شده و هم از نظر حجم ریالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.