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۷ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۶

در بیانیه ای رسمی اعلام شد؛

کشته شدن ۱۸۴ نفر در سودان از آغاز اعتراضات تاکنون

کشته شدن ۱۸۴ نفر در سودان از آغاز اعتراضات تاکنون

وزارت بهداشت سودان در بیانیه ای رسمی از کشته شدن ۱۸۴ نفر از آغاز اعتراضات در این کشور تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت بهداشت سودان اعلام کرد که از آغاز اعتراضات مردمی در این کشور از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ تا اوایل ماه جاری میلادی (جولای) ۱۸۴ نفر در جریان این اعتراضات کشته شده اند.

«سلیمان عبدالجبار» از مسئولان وزارت بهداشت سودان با اعلام این خبر افزود: ۱۵۴ نفر در خارطوم و ۳۰ تن در دیگر شهرهای سودان کشته شده اند.

وی خاطرنشان کرد: ۱۸۴ نفری که کشته شده اند شامل نظامیان و غیر نظامیان هستند که بر اثر تیراندازی و یا دلایل دیگر جان خود را از دست داده اند.

این در حالی است که کمیته حقیقت یاب سودان نیروهای امنیتی این کشور را مسئول کشتار غیرنظامیان معرفی کرده است.

گفتنی است، علیرغم مذاکرات متعدد میان شورای نظامی و مخالفان، این شورا همچنان حاضر نیست قدرت را به حکومت مدنی واگذار کند.

کد مطلب 4679028

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