۴۰۰۰ دانش آموز در مدارس غیردولتی ناحیه ۲ ساری تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ام البنین محمدی صبح دوشنبه در نشست خبری با محوریت پروژه مهر، هدایت تحصیلی و ثبت نام اظهارکرد: برنامه ریزی پروژه مهر از بهمن و اسفندماه برای سال تحصیلی آینده انجام می‌شود و ۷ کارگروه تشکیل شده است و هر کارگروه مسؤول پیگیری دارد که فعالیت‌های آن را در مدارس نظارت می‌کند.

وی با بیان اینکه در حوزه سازماندهی و ساماندهی نیروی انسانی در مدارس اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی از معلمان در مقطع ابتدایی بازنشست شدند که کارگروه اداره کل آموزش و پرورش مازندران تدابیری را در این زمینه اتخاذ می‌کند که امیدواریم این مشکلات برطرف شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری افزود: در متوسطه اول و دوم به ویژه در حوزه پسران نیز با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم که تعدادی از همکاران تقاضای حق التدریس دادند و برخی از بازنشستگان دعوت به کار شدند.

محمدی به تعمیر و تجهیز مدارس اشاره کرد و ادامه داد: خانواده‌ها و انجمن اولیا مساعدت‌های خوبی در این حوزه داشتند و با گزارش ارائه شده توسط مدیران، درصدد رفع مشکلات مدارس هستیم.

وی با بیان اینکه ۳۹ هزار نفر در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم، هنرستان و مدارس استثنایی تحصیل می‌کنند، گفت: از این تعداد ۱۷ هزار نفر در مقطع ابتدایی، ۴ هزار و ۹۶ نفر در هنرستان‌ها و مابقی در مقطع متوسطه اول و دوم تحصیل می‌کنند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری با اعلام اینکه در ناحیه دو ساری ۳۰ مدرسه در شاخه نظری و ۱۵ مدرسه فنی و کاردانش وجود دارد، بیان کرد: در سال جاری ۶۰۰ ساعت کمبود نیروی انسانی مرد در مقطع متوسطه اول و ۷۰۰ ساعت در متوسطه دوم داریم.

محمدی با اشاره به تحصیل ۴ هزار نفر در مدارس غیردولتی مشغول تحصیل هستند، گفت: ۱۰ مدرسه متوسطه اول، ۷ مدرسه متوسطه دوم، ۵ فنی و حرفه‌ای و کاردانش در ناحیه دو ساری فعال هستند.

وی با بیان اینکه براساس تفاهم نامه سال جدید در حوزه هدایت تحصیلی باید ۴۶ درصد به بخش فنی و کاردانش شوند، افزود: در سال گذشته بر اساس تفاهم نامه با استان در حوزه هدایت تحصیلی ۴۰ درصد فنی و ۶۰ درصد نظری بود که در این زمینه، آموزش و پرورش ناحیه دو ساری توانست به ۴۳ درصد برسد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری به انسداد بی سوادی اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته ۹۸ درصد از دانش آموزان در مدارس ثبت نام کردند و در این حوزه عملکرد خوبی داریم ودر سال گذشته ۱۰۲ درصد جذب در حوزه سوادآموزی، تحکیم و انتقال را در بخش نهضت سوادآموزی داشتیم.

وی مدرسه نوبنیاد و شهید مرادی را از مدارس حاشیه‌ای ناحیه دو ساری عنوان کرد و افزود: سال گذشته در مدرسه نوبنیاد ساری اقدامات خوبی توسط همه دستگاه‌ها و مسؤولین انجام و روزانه غذای گرم بین دانش آموزان عرضه و پوشاک دانش آموزان نیز توسط خیرین تهیه شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری ادامه داد: برای کلاس‌های فوق برنامه دانش آموزان و کلاس‌های آموزشی خانواده‌ها نیاز به فضای مستقل داشتیم که توسط یکی از خیرین کانکسی به همراه تجهیزات و امکانات تهیه شد.

محمدی با بیان اینکه طرح ایران مهارت در مدارس نوبنیاد با محوریت پرورش پیله کرم ابریشم اجراشده است، گفت: کارگاه رشته خیاطی و شیرینی سنتی در مدرسه شهید مرادی برای اولیای دانش آموزان برگزار شد.

وی به دستاوردهای آموزش و پرورش ناحیه دو ساری در حوزه علمی اشاره کرد و افزود: در سال گذشته دانش آموز ساروی در رشته انسانی توانست رتبه ۱۰ کنکور را کسب کند که سال قبل نیز مدال برنز کشور را در المپیاد ادبی به دست آورد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری با بیان اینکه دانش آموزان ناحیه دو ساری در حوزه پژوهش سرا حائز رتبه‌های کشوری هستند، گفت: رباتیک و دومینو رتبه اول را کسب کرد و بخش زیست فناوری یکی از بهترین‌های کشور هستیم وبا توجه به این مسِئله، مرکز زیست فناوری و نوروتیک نیز در ساری می‌باشد.

محمدی تبصره ۷۵ در هنرستان‌ها و مدارس کاردانش را آموزش همراه با تولید دانست و بیان کرد: دانش آموزان در حین درس خواندن باید براساس رشته خود تولیداتی داشته باشد و هنرستان بعثت ناحیه دو ساری نیز براساس این طرح، در طرح پوشش یکسان مدارس قرار گرفتند.

وی با اشاره به حمایت سازمان دانش آموزی شهرستان از اجرای این طرح، گفت: هنرستان بعثت با کمک دانش آموزان طراحی دوخت مسؤولیت دوخت لباس تعدادی از مدارس را برعهده گرفتند و هدف ما از اجرای این طرح آموزش و ایجاد انگیزه می‌باشد.