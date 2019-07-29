همدان در المپیاد استعدادهای برتر میزبان ۴ رشته ورزشی است

محسن جهانشیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری المپیاد استعدادهای برتر اظهار داشت: در این المپیاد میزبانی ۴ رشته ورزشی رشته کشتی آزاد پسران با حضور ۵۵۳ کشتی‌گیر، شطرنج دختران با حضور ۲۶۸ شطرنج‌باز، ژیمناستیک دختران با حضور ۲۵۷ ژیمناستیک کار و رشته بسکتبال ۵ نفره دختران با حضور ۵۲۳ بسکتبالیست در اختیار همدان خواهد بود.

وی افزود: این رقابت‌ها در همدان از ۳۰ مردادماه تا ۸ شهریورماه برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بابیان اینکه نزدیک به ۲ هزار ورزشکار، مربی و سرپرست و عوامل تیم‌ها در همدان حضور پیدا می‌کنند، گفت: به دنبال آنیم تا تیم‌های همدان در رشته‌هایی که به عنوان میزبان حضور داریم روی سکو قرار بگیرند.

جهانشیر خاطرنشان کرد: سال گذشته تیم همدان با ۹ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۱۴ مدال برنز در رتبه پانزدهم قرار گرفت که امسال هدف ما قرار گرفتن در بین ۱۰ استان برتر کشور است.

وی بابیان اینکه تمام شرایط برای میزبانی مطلوب فراهم است، بیان کرد: از مدت‌ها قبل تلاش کرده‌ایم تا بهترین شرایط میزبانی را برای تیم‌ها فراهم کنیم و مشکلی از این نظر نخواهیم داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان رقابت رشته‌های کشتی و بسکتبال ۵ نفره در سالن‌های ورزشی این مجموعه برگزار می‌شود.