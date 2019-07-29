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۷ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۱۶

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

واکنش وزیر به نامه روحانی/گزارش ارز به زودی آماده می شود

واکنش وزیر به نامه روحانی/گزارش ارز به زودی آماده می شود

وزیر بهداشت، در واکنش به نامه رئیس جمهور در خصوص ارائه گزارشی از هزینه کرد ارز دارو و تجهیزات پزشکی، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، روز دوشنبه در حاشیه افتتاحیه دوره آموزشی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر که در ساختمان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، در ارتباط با نامه رئیس جمهور به چهار وزیر دولت برای ارائه گزارشی از وضعیت هزینه کرد ارز اختصاص یافته، گفت: ما کارمان را قبل از نامه رئیس جمهور شروع کرده بودیم و تیم های ارزیاب مشغول بررسی هستند و به زودی نتایج این گزارش به رئیس جمهور، رسانه ها و مردم ارائه خواهد شد.

وی افزود: برای تک تک ارزهای اختصاص یافته به دارو و تجهیزات پزشکی، مستندات وجود دارد و گزارش آن به زودی آماده خواهد شد.

وزیر بهداشت در ارتباط با راه اندازی سامانه مصور سازی اطلاعات جمعیتی سلامت و بیماری در ایران(ویزیت)، گفت: در این سامانه میزان ابتلا به بیماری های غیر واگیر در هر شهر و استان به تفکیک و در سطح ملی، وجود دارد که می تواند برای برنامه ریزی مدیران مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 4679170
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • علی IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
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      یه گزارش مثل امار دولت می دهند موضوع فیصله پیدا می کند خیلی مهم نیست نگران نباشید

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