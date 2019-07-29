تولید ۱۷ میلیون متر مکعب آب شرب در یاسوج/ فرسودگی شبکه توزیع

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم قلندری صبح دوشنبه در بازید تاسیسات آب شهر یاسوج، افزود: در حال حاضر بیش از ۶۵ هزار مشترک آب در شهر یاسوج وجود دارد و آب شرب شهر یاسوج از ۲۳ حلقه چاه و ۳ دهنه چشمه تامین می شود.

قلندری طول شبکه توزیع شهر یاسوج را بیش از ۵۱۲ کیلومتر دانست و تصریح کرد: طول خطوط انتقال آب نیز ۷۹ کیلومتر است.

وی بیان کرد: تعداد کل مخازن شهر یاسوج ۱۳ باب و حجم این تعداد مخزن نیز بیش از ۳۶هزار مترمکعب است.

قلندری با اشاره به اینکه بیش از ۹۲ درصد آب شرب شهر یاسوج از چاه های عمیق تامین می شود، تصریح کرد: همین موضوع باعث شده است که خشکسالی‌ها تاثیرات فراوانی روی منابع آب زیر زمینی بگذارند و به تبع روی آب شرب تولیدی نیز تاثیر دارند.

مدیر امور آبفای شهری یاسوج با بیان اینکه زیرساخت های آبرسانی موجود در شهر یاسوج جوابگوی افزایش جمعیت این شهر نیست، خاطرنشان کرد: افزایش مهاجرت ها به این شهر در این زمینه مزدید بر علت شده است.

قلندری گفت: نوسان و افت فشار موجود در شبکه توزیع آب شهر یاسوج طی چند سال اخیر مشکلاتی را در روند تامین آب شهروندان بوجود آورده است و شهر یاسوج طی ۶ سال اخیر از جمله شهرهای دارای تنش آبی بوده است.

وی فرسودگی شبکه توزیع و توپوگرافی خاص شهر یاسوج را دو عامل اصلی در افزایش میزان شکستگی شبکه توزیع این شهر دانست و بیان کرد: با اجرای زون بندی وجانمایی و نصب شیر فشار شکن تا حدودی این مشکل برطرف شده، ولی برای اصلاح و مرمت شبکه فرسوده شهر یاسوج بیش از ۷۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج با بیان اینکه تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه اضطراری آب شهر یاسوج می‌تواند تا حدودی مشکلات مربوط تامین آب این شهر را برطرف کند، عنوان کرد: در فاز اول این پروژه ۲۰۰ لیتر بر ثانیه آب رودخانه بشار تصفیه و به شبکه توزیع آب شهر یاسوج افزوده خواهد شد.

قلندری گفت: برای رفع مشکلات آب شرب شهر یاسوج و مناطق اطراف آن تنها تامین آب شرب از منابع آب پایدار مانند سد است که امیدواریم با تکمیل و بهره برداری از سد تنگ سرخ مشکلات مربوط به آب شهر یاسوج نیز برطرف شود.