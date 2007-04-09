تصمیم ایران درباره اجلاس وزیران خارجه همسایه عراق در زمان مناسب اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد رضا باقری" در گفت وگو با شبکه خبری "العالم" تصریح کرد : ایران خواستار برگزاری اجلاس های منطقه ای و بین المللی در خصوص مسائل عراق در بغداد و یا یکی دیگر از شهرهای این کشوراست، اما اگر قرار باشد این اجلاس ها در خارج از عراق برگزار شود، باید با موافقت همه طرف های ذیربط باشد.

برپایه این گزارش، برخی خبرها حاکی است که " شرم الشیخ " مصر برای برگزاری اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق ، اعضای دایم شورای امنیت و برخی کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی و منطقه ای تعیین شده است.

معاون وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران از همه تحرکات و فعالیت هایی که به برقراری امنیت، ثبات و صلح در عراق منجر شود، به شدت حمایت می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا " منوچهر متکی" وزیر امور خارجه ایران و"کاندولیزا رایس" وزیر خارجه آمریکا در حاشیه اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق دیدار خواهند کرد، گفت که در این زمینه هیچ برنامه ای وجود ندارد.

باقری در بخش دیگری از این گفت وگو، با انتقاد از موضع دولت انگلیس درخصوص مسئله نظامیان انگلیسی گفت : دولت انگلیس در آغاز به جای وارد شدن به مذاکرات مستقیم برای حل و فصل مسئله و عذرخواهی کردن و تعهد به عدم تکرار اینگونه حوادث، به کشورهای اروپایی متوسل شد و از آنها خواست تا ایران را تهدید کنند.

معاون وزیر امور خارجه ایران افزود: تهران به دلیل این رفتار دولت انگلیس، در برنامه عفو نظامیان انگلیسی تجدید نظر کرد و آزادی آنها را به تاخیر انداخت.

وی خاطرنشان کرد: بعد از این مسئله، مسئولان انگلیسی با مقام های ایرانی تماس گرفته و خواستار مذاکرات مستقیم شدند.

باقری وجود هرگونه معامله محرمانه بین تهران و لندن را برای آزادی نظامیان انگلیسی تکذیب کرد و اظهار داشت : نظامیان انگلیسی به مناسب میلاد پیامبر اکرم (ص) و بعد از اطمینان یافتن ایران ازعدم تکرار این گونه حوادث، آزاد شدند.

معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد : قایق های نظامی انگلیسی براساس گزارش های دریافتی در هنگام نزدیک شدن به آب های سرزمینی ایران دقت می کنند.

وی به اعترافات و عذرخواهی های نظامیان انگلیسی درخصوص ورود غیرقانونی به آب های سرزمینی ایران اشاره و تصریح کرد : نظامیان انگلیسی هنگامی که به انگلیس بازگشتند به مدت چندین ساعت اجازه تماس با رسانه های گروهی به آنها داده نشد و بعد ازمدتی اظهارات مکتوب آنان پخش شد.

باقری در پاسخ به این پرسش که نظامیان انگلیسی چگونه آزاد شدند، گفت : تصمیم آزادی نظامیان انگلیسی درشورای عالی امنیت ملی ایران گرفته شد و اختلافی در نهادهای ایرانی درباره شیوه آزادی آنها وجود نداشت.

معاون وزیر امور خارجه ایران در امور کشورهای عربی و آفریقایی افزود : بازداشت نظامیان انگلیسی دلیلی بر قدرت بازدارندگی ایران در مقابل کسانی است که قصد تعدی به مرزهای ایران را دارند.

برپایه این گزاربش، 15نظامی انگلیسی سوم فروردین ماه جاری ( 23مارس) بطور غیرقانونی وارد آب های سرزمینی ایران شدند و مرزداران دریایی ایران آنها را بازداشت کردند.

نظامیان انگلیسی بعد از 12روز بازداشت مشمول عفو و رافت اسلامی قرار گرفته و سرانجام "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری اسلامی ایران آزادی آنها را به عنوان "هدیه ای به ملت انگلیس" اعلام کرد.

باقری در بخش دیگری از گفت وگو با شبکه خبری العالم، تصمیم جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم را " تصمیمی اصولی" و براساس حق قانونی خود مصرح در معاهده "ان پی تی" دانست.

وی اظهار داشت : نیروگاه اتمی بوشهر بزودی راه اندازی خواهد شد و نیروگاه های دیگری نیز در سال های آینده راه اندازی خواهند شد.

معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد : از آنجا که شروع بکار این نیروگاه ها نیازمند سوخت هسته ای است و تهیه این سوخت از خارج تضمین شده نیست، بنابراین ایران مجبور به تولید آن در داخل است.

باقری درباره نگرانی برخی کشورهای منطقه از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و نیروگاه هسته ای بوشهر گفت : مقام های ایرانی بارها به مقام های کشورهای منطقه توضیح داده اند که برنامه صلح آمیز هسته ای و نیروگاه هسته ای بوشهرهیچ خطری برای آنها ندارد.

معاون وزیر امور خارجه ایران در امور کشورهای عربی و آفریقایی افزود : ایران، کشورهای منطقه را به تشکیل کنسرسیومی برای استفاده مشترک از انرژی هسته ای دعوت کرده است.

وی درباره روابط میان ایران و کشورهای عربی و آفریقایی تصریح کرد : تهران اهتمام زیادی به روابط خود با کشورهای عربی و آفریقایی در زمینه های مختلف از جمله سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دارد.

باقری خاطرنشان کرد : جمهوری اسلامی ایران روابط بسیار خوبی با شماری ازکشورهای عربی بویژه درمنطقه خلیج فارس دارد و دیدارهای زیادی در دوره اخیر میان مسئولان بلندپایه دوطرف صورت گرفته است.



معاون وزیرامورخارجه ایران در امور کشورهای عربی وآفریقایی به تلاش های دشمنان برای القای این موضوع که ایران خطری برای کشورهای منطقه محسوب می شود، اشاره کرد و گفت : جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته ثابت کرده که هیچ تهدیدی نیست و آمادگی خود را برای امضای معاهده دفاع مشترک با همه کشورهای منطقه اعلام کرده است.

وی تاکید کرد : ایران توافقنامه های امنیتی دوجانبه ای را با برخی از کشورهای منطقه امضا کرده است تا تاکید کند که امنیت این کشورها امنیت ایران است و ایران هیچ خطری برای این کشورها به شمار نمی رود.

باقری درباره تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مسلمان درکشورهای اسلامی گفت : دشمنان اسلام اقدام به فتنه افکنی طائفه ای و اختلاف افکنی میان شیعیان و اهل سنت می کنند.

معاون وزیر امور خارجه ایران در امور کشورهای عربی وآفریقایی اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به عنوان یک جنبش اسلامی اهل سنت و از حزب الله لبنان به عنوان یک جنبش اسلامی شیعه حمایت می کند و هر ساله ضمن برگزاری هفته وحدت، کنفرانس وحدت اسلامی را با مشارکت روحانیون سراسر جهان تشکیل می دهد.