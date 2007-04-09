تجمع دانشجویان مشهدی در مقابل دفتر سازمان ملل در مشهد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، این دانشجویان با سر دادن شعارهایی از قبیل به کوری دشمنان، هسته‌ای گشته ایران و فریاد هر جوان است، ندای رهبر ما، پیام دانشگاهی، هیهات منا الذله" و "ایران هسته‌ای، افتخار جهان اسلام" را سر دادند و انزجار خودر ا از قطعنامه سازمان ملل اعلام داشتند .

مجتبی منتظری دبیر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد درحاشیه این تجمع به جمع خبر نگاران گفت: شورای امنیت باید بداند هرگز با توسل به ایجاد رعب و وحشت و با استفاده از قدرتهای بزرگ نمی‌توانند ایران را از حق مسلم خود با زدارد .

وی اظهار داشت : تمام قومیت‌های ایران با هر دین و مذهبی باید بدانند که ما ایرانی هستیم واز تفرقه و اختلاف افکنی که توسط دشمنان ساز ماندهی می شود را دوری کنند .

دبیر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تصریح کرد : آشنایی بیشتر نسل جوان و دانشجویان در مسیر پیشرفت می‌تواند نقش موثری در پیشرفت این تکنو لوژی داشته با شد .

بنا بر این گزارش، این تجمع ازسوی بسیج دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد مشهد به صورت مشترک با حمل پلاکار و سر دادن شعارهای مختلفی بر گزارشد.

شایان ذکر است، در این مراسم کیک ‪ ۱۵‬کیلویی با رنگ سمبلیک زرد یادآور تولید کیک زرد هسته‌ای در ایران میان دانشچویان پخش شد.



