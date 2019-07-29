کره جنوبی برخی پروازها به مقصد ژاپن را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خطوط هوایی کره از روز ۳ سپتامبر، پروازها بین شهر «بوسان» کره جنوبی و «ساپورو» ژاپن را به حال تعلیق درخواهد آورد.
علت این امر کاهش تقاضا که محصول تشدید تنشهای سیاسی-اقتصادی ۲ کشور است، عنوان میشود.
ماه میلادی گذشته، ژاپن صادرات محصولات فناوری به کره جنوبی را در اعتراض به موضعگیری سئول درقبال تنشهای باقیمانده از جنگ جهانی دوم، با محدودیتهایی مواجه کرد.
انتظار میرود از اواسط ماه میلادی آگوست، خطوط هوایی کره شمار پروازها میان ۲ کشور را نیز کاهش دهد.
بعد از چین، کرهای ها اصلیترین گردشگران خارجی ژاپن به شمار میروند و سال میلادی گذشته، حجم بازدید آنها از این کشور ۲۴.۲ درصد بوده است.
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