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۷ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۷

کره جنوبی برخی پروازها به مقصد ژاپن را تعلیق کرد

کره جنوبی برخی پروازها به مقصد ژاپن را تعلیق کرد

بالا گرفتن تنش میان کره جنوبی و ژاپن، به خطوط هوایی این کشور رسید تا آنجا که پیش‌بینی می‌شود از اواسط آگوست شمار پروازها کاهش چشمگیری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خطوط هوایی کره از روز ۳ سپتامبر، پروازها بین شهر «بوسان» کره جنوبی و «ساپورو» ژاپن را به حال تعلیق درخواهد آورد.

علت این امر کاهش تقاضا که محصول تشدید تنش‌های سیاسی-اقتصادی ۲ کشور است، عنوان می‌شود.

ماه میلادی گذشته، ژاپن صادرات محصولات فناوری به کره جنوبی را در اعتراض به موضع‌گیری سئول درقبال تنش‌های باقی‌مانده از جنگ جهانی دوم، با محدودیت‌هایی مواجه کرد.

انتظار می‌رود از اواسط ماه میلادی آگوست، خطوط هوایی کره شمار پروازها میان ۲ کشور را نیز کاهش دهد.

بعد از چین، کره‌ای ها اصلی‌ترین گردشگران خارجی ژاپن به شمار می‌روند و سال میلادی گذشته، حجم بازدید آنها از این کشور ۲۴.۲ درصد بوده است.

کد مطلب 4679260
مریم خرمایی

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