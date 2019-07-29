مهلت مجدد ثبت نام در رشته های بدون آزمون کاردانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام و انتخاب رشته در دورههای کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال ۱۳۹۸ در تیرماه ۹۸ انجام شد و ۱۱۲ هزار و ۱۹۴ نفر در این دورهها ثبت نام و انتخاب رشته کردند که از این تعداد ۸۵ هزار و ۴۷۳ نفر در رشته های با آزمون به رقابت می پردازند.
ظرفیت پذیرش دورههای کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۵۵ هزار و ۶۰۸ نفر است
پذیرش در ۳۰ رشته امتحانی معدن، ناوبری، الکترونیک و مخابرات دریایی، مکانیک موتورهای دریایی، امور اداری، تربیت کودک، مدیریت خانواده، طراحی و دوخت، هنرهای تجسمی - نقاشی، امور دامی، الکترونیک، امور زراعی و باغی، ساخت و تولید، ماشینهای کشاورزی، صنایع فلزی، موسیقی، صنایع چوب و مبلمان، هتلداری و گردشگری، چاپ، حمل و نقل، ساختمان، مکاترونیک، صنایع شیمیایی، پویانمایی، صنایع نساجی، فتوگرافیک، متالورژی، معماری داخلی، سرامیک و صنایع دستی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است.
رشته های جدید و اصلاحات دفترچه ثبت نام در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.
متقاضیان ۳۰ رشته امتحانی بدون آزمون در صورت تمایل می توانند برای شرکت در رشته های پذیرش براساس سوابق تحصیلی «معدل کل دیپلم» دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۸ از امروز دوشنبه ۷ مرداد تا روز جمعه ۱۱ مرداد ثبت نام و انتخاب رشته خود را انجام دهند.
پرداخت هزینه ثبتنام به صورت اینترنتی انجام میشود و داوطلبان لازم است به وسیله کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مذکور و مبلغ ۲۷۰ هزار ریال (۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان) به عنوان وجه ثبتنام در رشته های بدون آزمون بپردازند.
همچنین داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در گزینش رشتههای تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، لازم است که علاوه بر پرداخت مبلغ ثبتنام، مبلغ ۶۹ هزار ریال (۶ هزار و ۹۰۰ تومان) دیگر نیز برای اعلام علاقه مندی به شرکت در گزینش رشته های غیردولتی پرداخت کنند.
پذیرش در ۳۰ رشته امتحانی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است و اطلاعات مربوط به عناوین دیپلم، کد رایانهای و همچنین دیپلمهای مورد پذیرش (شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش و نظری) متناسب با هر یک از کدرشتههای امتحانی در جدول شماره ۴ در دفترچه راهنمای ثبتنام درج شده است.
دانشآموزان و یا فارغالتحصیلان شاخه تحصیلی نظری مجاز به ثبتنام در این آزمون هستند و این داوطلبان باید توجه داشته باشند که فقط مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی کاردانی ناپیوسته هستند و معدل آنها در مقایسه با داوطلبان شاخه تحصیلی فنی و حرفهای و کاردانش در رشتههایی که پذیرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی صورت میگیرد تراز خواهد شد.
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