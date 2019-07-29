باغداران در کنترل و مبارزه با آفت مگس زیتون مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز دوشنبه در جلسه کار گروه تخصصی پدافند غیر عامل بخش کشاورزی استان اظهار کرد: چند سالی است که استان قزوین و استان‌های همجوار دچار آفت مگس زیتون شده‌اند، که متأسفانه این آفت سال‌های اول خسارت زیادی به محصول زیتون وارد کرد ولیکن طی چند سال گذشته با یک برنامه ریزی منظم و اقدامات انجام شده خسارت زیتون مگس به کمتر از ۵ درصد رسیده است.

وی افزود: آفت مگس زیتون یک آفت عمومی است که کشاورزان و باغداران بخش طارم سفلی بایستی در امر مبارزه و کنترل آن مشارکت زیادی داشته باشند.

خمسه گفت: همه سال تجهیزات و نیروهای زیادی از سوی جهاد کشاورزی برای مبارزه با این آفت بکار گرفته می‌شود ولیکن با توجه به سطح بالای گستردگی باغات کشاورزان باید خود نیز اقدام به مبارزه با این آفت کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: باغات زیتون جز اموال باغداران و بهره برداران است و بایستی در حفظ این باغات و مبارزه با آفت مشارکت کنند.

خمسه در ادامه به لزوم نظارت بر نحوه تهیه و توزیع سموم استاندارد و اداوات مبارزه با آفت مگس زیتون تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به وقوع آتش سوزی در مزارع و باغت استان اشاره کرد و گفت: کشاورزانی که به هر نحوی اقدام به آتش سوزی باقیمانده محصولات همچون گاه و کلش در مزارع کشاورزی کنند، طبق قانون با متخلفین برخورد خواهد شد.

به گفته وی امسال بخشی از مزارع کشاورزی و مراتع استان دچار آتش سوزی شد که باید تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع این گونه حوادث اندیشه شود.

خمسه گفت: پایداری در امر تولید و رسیدن به امنیت غذایی با همکاری و مشارکت کلیه عوامل و دست اندرکاران و کشاورزان امکان پذیر است.

وی افزود: در طی دو سال گذشته خسارت‌های زیادی به محصولات کشاورزی و دامی استان بر اثر حوادث غیر مترقبه و بیماری طیور وارد شده که با برنامه ریزی مناسب درصدد کاهش و همچنین جبران این خسارت هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: امسال سیل به بخش کشاورزی استان بیش از ۸۴۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرده است.

به گفته وی تاکنون بیشترین حجم فعالیت در اعطای تسهیلات و جبران خسارت سیل را استان قزوین داشته است.