استراماچونی استقلال را جوان و منظم کرد/ بازی خوب در اولویت است

سید داود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقلال در سالهای گذشته آن نظم لازم تیمی را نداشت که این عاملی مخرب برای این تیم بود و با حضور استراماچونی این اپیدمی از بین رفته است. نظم فردی و انضباط تیمی به اعتلای هر تیمی کمک می‌کند و از اولین اثرات حضور استراماچونی در استقلال حاکم شدن نظم است.

هافبک پیشین آبی پوشان در خصوص نقل و انتقالات بیان داشت: نفرات جدیدی که به این تیم پیوستند بازیکنانی خوب و با کیفیتی هستند. اما اینجا یک نکته هست. اگر هر بازیکنی بعد از انتقال سه چهار هفته زمان برای تطبیق با شرایط تیم جدیدش نیاز داشته باشد، در استقلال این زمان برای بازیکنان بیشتر است و هواداران هم باید پذیرای این موضوع باشند.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: هواداران باید بپذیرند که بازی خوب در اولویت قرار دارد و نباید برای قهرمانی فشار وارد کنند تا استرس دست و پای تیم را بگیرد. اگر این فشار روانی را از روی تیم بردارند، حتی شانس قهرمانی هم اضافه می شود.

سرمربی تیم نونهالان استقلال در خصوص آخرین وضعیت آکادمی این باشگاه گفت: من که سالهای گذشته اینجا نبودم، اما شنیدم که شرایط آن تا حدودی نا به سامان بود. خدا را شکر با زحمات محمد مومنی و حمایت‌های باشگاه این آکادمی سامان گرفته است.

حسینی گفت: ورزشگاه امام رضا (ع) به خوبی تجهیز شده و حالا تبدیل به یک پایگاه مناسب برای تیم‌های پایه استقلال است که بتوانند با طیب خاطر به امر خطیر بازیکن سازی مشغول باشند.