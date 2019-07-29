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۷ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۷

رئیس گروه ورزش بانوان سازمان ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

۶۳۸ بانوی ورزشکار در چهارمحال و بختیاری تجلیل می شوند

۶۳۸ بانوی ورزشکار در چهارمحال و بختیاری تجلیل می شوند

شهرکرد- رئیس گروه ورزش بانوان ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری از تجلیل از ۶۳۸ بانوی ورزشکار در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

سوسن تمدن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور بانوان در عرصه‌های مختلف ورزشی از فاکتورهای توسعه اجتماعی است.

رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری آئین تجلیل ۶۳۸ نام آور و مدال آور ورزشی استان در عرصه رقابت های ملی، آسیایی، پارا آسیایی، بین المللی و جهانی نیمه دوم سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۳۷ نفر موفق به کسب سکوهای افتخار بین المللی شدند.

وی بیان کرد: پنج نفر پرچم جمهوری اسلامی ایران را در رقابت های برون مرزی به اهتزاز در آوردند و مابقی نیز قهرمان ملی بودند.

وی هدف از برگزاری این آئین را تشویق ورزشکاران برای کسب افتخارات بیشتر عنوان کرد و افزود: از این تعداد نام آور ۱۲ نفر عضو ثابت تیم ملی هستند و ۲۲ عنوان نیز مربوط به مقام های تیمی است.

کد مطلب 4679303

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