۶۳۸ بانوی ورزشکار در چهارمحال و بختیاری تجلیل می شوند

سوسن تمدن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور بانوان در عرصه‌های مختلف ورزشی از فاکتورهای توسعه اجتماعی است.

رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری آئین تجلیل ۶۳۸ نام آور و مدال آور ورزشی استان در عرصه رقابت های ملی، آسیایی، پارا آسیایی، بین المللی و جهانی نیمه دوم سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۳۷ نفر موفق به کسب سکوهای افتخار بین المللی شدند.

وی بیان کرد: پنج نفر پرچم جمهوری اسلامی ایران را در رقابت های برون مرزی به اهتزاز در آوردند و مابقی نیز قهرمان ملی بودند.

وی هدف از برگزاری این آئین را تشویق ورزشکاران برای کسب افتخارات بیشتر عنوان کرد و افزود: از این تعداد نام آور ۱۲ نفر عضو ثابت تیم ملی هستند و ۲۲ عنوان نیز مربوط به مقام های تیمی است.