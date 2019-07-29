فضای مجازی فرصت خوبی برای تبیین شعائر اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر امروز دوشنبه در دیدار با اعضای شوراهای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه اظهار داشت: اسلام دین اجتماع است و فلسفه حج، نماز جمعه، نماز جماعت و مناسب‌های مذهبی، تکریم همین شعائر است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت حفظ شعائر افزود: در راستای تقویت و حفظ همین شعائر اسلامی است که دشمنان نتوانستند طی چهل سال گذشته هیچ ضربه‌ای به ملت ایران وارد کنند و بعضاً همین تجمعات معادلات جهانی و منطقه‌ای آنها را بر هم می‌زند.

آیت الله علما با تاکید بر استفاده درست و منطقی از فضای مجازی گفت: فضای مجازی فرصت بسیار خوبی برای تبیین شعائر اسلامی است و باید همه ما تقوا را وارد فضای مجازی کنیم تا از بد اخلاقی‌ها، تهمت‌ها و افتراها، جلوگیری شود.

گفتنی است در این جلسه آیت الله علما از تلاش‌های عباس سروری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تقدیر کرد.